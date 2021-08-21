Как получить справку о вакцинации против коронавируса и где ее требуют

Вакцинация от коронавируса – обязательное условие победы человечества над опасным заболеванием. В России на август удалось привить более 23% населения. Но для избавления от новых вспышек привиться должны 60-80% людей.
Для первичной вакцинации в России используют вакцины, рассчитанные на два введения между которыми проходит 2-3 недели. Завершённой вакцинация считается после второго укола. Подтвердить этот факт можно сертификатом, который выдаётся сразу, как только второй компонент вакцины введён.
Сертификат включает личные данные привитого, время и место введения компонентов вакцины. Действует документ о вакцинации 1 год с момента получения.
Если есть «Госуслуги»
Подтверждённую учётную запись на сайте «Госуслуги» сейчас имеют большинство россиян. Через портал легко записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса – можно выбрать время и место введения.
Как только пациент получил первый укол вакцины, в личном кабинете «Госуслуг» появляется дневник для отметок о самочувствии после прививки.
Как только второй укол позади, вместо дневника появляется сертификат о законченной вакцинации. В конце документа имеется QR-код – почти то же самое, что и штрих-код, только «пробить» его можно обычной камерой смартфона. Это позволяет предъявлять его в виде картинки в телефоне вместо бумажного сертификата.
Если «бумажка» всё же необходима, её можно распечатать на любом принтере. Для этого на «Госуслугах» будет доступный для скачивания файл.
Сертификат не появился
Документ о вакцинации обычно появляется на «Госуслугах» в течение суток. Если прививка была сделана до обеда, сертификат пришлют после. Если прививка во второй половине дня – ждать сертификата можно на следующее утро.
Паниковать, что документ не пришёл, не стоит. Сначала важно убедиться, что аккаунт на «Госуслугах» подтверждён, а данные СНИЛС и медицинского полиса введены верно. Затем можно совершить звонок в поликлинику, при которой вводилась вакцина.
Если указанные меры не помогли, нужно написать о проблеме в Минздрав РФ. Для этого на «Госуслугах» имеется форма обратной связи.
Если нет «Госуслуг»
Люди без аккаунта на «Госуслугах» также могут подтвердить вакцинацию документом. Его выдадут в поликлинике, где вводился второй укол. Содержание сертификата будет заверено печатями и подписью врача. Однако QR-кода может и не быть. Получить его можно после регистрации на «Госуслугах». Сделать это, при необходимости, можно и без домашнего компьютера, с помощью визита в МФЦ.
Все сертификаты о вакцинации – бесплатные. Предложения купить электронный или бумажный документ поступают только от мошенников.
Где нужен документ
Сертификат на бумаге чаще всего требуют работодатели, так как вакцинация в отдельных профессиях является обязательной. QR-код же пригодится для визита в заведения общепита, которые приняли решение не пускать непривитых. Таких точек немало в Москве.
Подтвердить прививку в электронном или бумажном виде требуют на крупных мероприятиях или при вылете в некоторые страны. О такой мере организаторы предупреждают заранее.