Как получить справку о вакцинации против коронавируса и где ее требуют
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как получить справку о вакцинации против коронавируса и где ее требуют

10:05:058/21/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
0

Документ о вакцинации обычно появляется на «Госуслугах» в течение суток.

шприц
Вакцинация от коронавируса – обязательное условие победы человечества над опасным заболеванием
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
В США штат один за другим требуют обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников школ

В США штат один за другим требуют обязательной вакцинации против COVID-19 сотрудников школВакцину Moderna от коронавируса одобрили для детей от 12 до 17 летЕщё 491 новости

Вакцинация от коронавируса – обязательное условие победы человечества над опасным заболеванием. В России на август удалось привить более 23% населения. Но для избавления от новых вспышек привиться должны 60-80% людей.

Для первичной вакцинации в России используют вакцины, рассчитанные на два введения между которыми проходит 2-3 недели. Завершённой вакцинация считается после второго укола. Подтвердить этот факт можно сертификатом, который выдаётся сразу, как только второй компонент вакцины введён.

Сертификат включает личные данные привитого, время и место введения компонентов вакцины. Действует документ о вакцинации 1 год с момента получения.

Если есть «Госуслуги»

Подтверждённую учётную запись на сайте «Госуслуги» сейчас имеют большинство россиян. Через портал легко записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса – можно выбрать время и место введения.
Как только пациент получил первый укол вакцины, в личном кабинете «Госуслуг» появляется дневник для отметок о самочувствии после прививки.

Как только второй укол позади, вместо дневника появляется сертификат о законченной вакцинации. В конце документа имеется QR-код – почти то же самое, что и штрих-код, только «пробить» его можно обычной камерой смартфона. Это позволяет предъявлять его в виде картинки в телефоне вместо бумажного сертификата.
Если «бумажка» всё же необходима, её можно распечатать на любом принтере. Для этого на «Госуслугах» будет доступный для скачивания файл.

Сертификат не появился

Документ о вакцинации обычно появляется на «Госуслугах» в течение суток. Если прививка была сделана до обеда, сертификат пришлют после. Если прививка во второй половине дня – ждать сертификата можно на следующее утро.
Паниковать, что документ не пришёл, не стоит. Сначала важно убедиться, что аккаунт на «Госуслугах» подтверждён, а данные СНИЛС и медицинского полиса введены верно. Затем можно совершить звонок в поликлинику, при которой вводилась вакцина.
Если указанные меры не помогли, нужно написать о проблеме в Минздрав РФ. Для этого на «Госуслугах» имеется форма обратной связи.

Если нет «Госуслуг»

Люди без аккаунта на «Госуслугах» также могут подтвердить вакцинацию документом. Его выдадут в поликлинике, где вводился второй укол. Содержание сертификата будет заверено печатями и подписью врача. Однако QR-кода может и не быть. Получить его можно после регистрации на «Госуслугах». Сделать это, при необходимости, можно и без домашнего компьютера, с помощью визита в МФЦ.
Все сертификаты о вакцинации – бесплатные. Предложения купить электронный или бумажный документ поступают только от мошенников.

Где нужен документ

Сертификат на бумаге чаще всего требуют работодатели, так как вакцинация в отдельных профессиях является обязательной. QR-код же пригодится для визита в заведения общепита, которые приняли решение не пускать непривитых. Таких точек немало в Москве.
Подтвердить прививку в электронном или бумажном виде требуют на крупных мероприятиях или при вылете в некоторые страны. О такой мере организаторы предупреждают заранее.

Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
В Турции предупредили Россию о послании от США
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
вирусвакцинациязаражениесертификатпандемияCOVID-19 вакцинаМинздрав РФГосуслуги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы привились?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСуточный прирост заболевших коронавирусом в Бердске увеличивается: Данные на 21 августа
9:42:42 8/21/2021
Суточный прирост заболевших коронавирусом в Бердске увеличивается: Данные на 21 августа
Категорические запреты 21 августа на день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких
9:40:39 8/21/2021
Категорические запреты 21 августа на день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких
Гороскоп на 22 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:22 8/21/2021
Гороскоп на 22 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Меркель потребовала освободить Навального. Что ответил Путин
9:17:32 8/21/2021
Меркель потребовала освободить Навального. Что ответил Путин
Четверо суток искали пропавшую в лесу 2-летнюю Людмилу: Смотрите видео счастливого возвращения
9:04:35 8/21/2021
Четверо суток искали пропавшую в лесу 2-летнюю Людмилу: Смотрите видео счастливого возвращения
БердскКвартира-студия выгорела в микрорайоне Белокаменном Бердска
8:48:42 8/21/2021
Квартира-студия выгорела в микрорайоне Белокаменном Бердска
Какой сегодня церковный праздник 21 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:30 8/21/2021
Какой сегодня церковный праздник 21 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Добрейшие поздравления для любителей животных во Всемирный день бездомных животных 21 августа
8:15:17 8/21/2021
Добрейшие поздравления для любителей животных во Всемирный день бездомных животных 21 августа
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 августа 2021 в России и мире
7:40:35 8/21/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 августа 2021 в России и мире
Добрые и душевные открытки и слова для офицеров 21 августа в профессиональный праздник
7:15:39 8/21/2021
Добрые и душевные открытки и слова для офицеров 21 августа в профессиональный праздник