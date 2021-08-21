Квартира-студия выгорела в микрорайоне Белокаменном Бердска
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Квартира-студия выгорела в микрорайоне Белокаменном Бердска

8:48:428/21/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Полностью ликвидировали ночное возгорание за 4 минуты. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

В Бердске произошло возгорание в жилом доме

В Бердске случился пожар в жилом доме, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

21 августа в 02:04  на ул Гранитной в Бердске произошло возгорание в жилом доме. Он находится в микрорайоне Белокаменном.

По информации спасательного ведомства, горела квартира студия.

-В результате пожара в кухне-комнате огнем поврежден фасад гарнитура, - уточнили в МЧС.

Полностью ликвидировали возгорание за 4 минуты. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 июля в Бердске дотла сгорел частный дом №7 по ул. Красная Сибирь. По предварительной версии, причиной стала детская шалость. Семье с тремя детьми, оставшейся без крыши над головой, помогают неравнодушные бердчане.

В результате происшествия огнем повреждены дом из бруса и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 130 кв. м. При ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и 4 единицы техники. Как уточнил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, вторая версия происшествия - короткое замыкание.

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