Квартира-студия выгорела в микрорайоне Белокаменном Бердска

В Бердске случился пожар в жилом доме, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.
21 августа в 02:04 на ул Гранитной в Бердске произошло возгорание в жилом доме. Он находится в микрорайоне Белокаменном.
По информации спасательного ведомства, горела квартира студия.
-В результате пожара в кухне-комнате огнем поврежден фасад гарнитура, - уточнили в МЧС.
Полностью ликвидировали возгорание за 4 минуты. На тушение привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава. О пострадавших не сообщается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 июля в Бердске дотла сгорел частный дом №7 по ул. Красная Сибирь. По предварительной версии, причиной стала детская шалость. Семье с тремя детьми, оставшейся без крыши над головой, помогают неравнодушные бердчане.
В результате происшествия огнем повреждены дом из бруса и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 130 кв. м. При ликвидации возгорания были задействованы 16 человек и 4 единицы техники. Как уточнил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков, вторая версия происшествия - короткое замыкание.