Четверо суток искали пропавшую в лесу 2-летнюю Людмилу: Смотрите видео счастливого возвращения
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Четверо суток искали пропавшую в лесу 2-летнюю Людмилу: Смотрите видео счастливого возвращения

9:04:358/21/2021Фото: Скриншот
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Девочка сама вышла на голос искавших. Она была сильно истощена и сейчас находится в реанимации.

Появилось видео с найденной в лесу под Смоленском девочкой

Следственный комитет России опубликовал видео с найденной в Смоленской области 2-летней девочкой, которая пропала 4 дня назад.

На кадрах запечатлено, как найденного ребенка передают матери, они садятся в машину скорой помощи. Медики кормят девочку кашей, дают попить воды.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", девочка ушла из дома в Шелуковом урочище Темкинского района и исчезла. По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку искали 400 человек: сотрудники МВД, СК, МЧС, военные, волонтеры из поисковых отрядов, а также местные жители.

Пропавшую без вести нашли вечером в пятницу, 20 августа. Она сама вышла на голос искавших. Девочка была сильно истощена. Кроме того, на ее теле обнаружили множественные укусы насекомых. Других видимых повреждений не нашли. Сейчас ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту исчезновения Людмилы в возрасте 1 год 10 месяцев ведутся уже сутки.

— Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Как рассказали в региональном управлении СКР, информация об исчезновении девочки поступило около 16:55 во вторник По предварительным сведениям, утром 17 августа малышка ушла из дома и пропала. Известно, что рядом с местом исчезновения маленькой Людмилы расположены лес и водоемы. Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

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