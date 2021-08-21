Четверо суток искали пропавшую в лесу 2-летнюю Людмилу: Смотрите видео счастливого возвращения

Следственный комитет России опубликовал видео с найденной в Смоленской области 2-летней девочкой, которая пропала 4 дня назад.
На кадрах запечатлено, как найденного ребенка передают матери, они садятся в машину скорой помощи. Медики кормят девочку кашей, дают попить воды.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", девочка ушла из дома в Шелуковом урочище Темкинского района и исчезла. По факту ее пропажи было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Девочку искали 400 человек: сотрудники МВД, СК, МЧС, военные, волонтеры из поисковых отрядов, а также местные жители.
Пропавшую без вести нашли вечером в пятницу, 20 августа. Она сама вышла на голос искавших. Девочка была сильно истощена. Кроме того, на ее теле обнаружили множественные укусы насекомых. Других видимых повреждений не нашли. Сейчас ребенок находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Прокуратура Смоленской области проводит проверку по факту исчезновения Людмилы в возрасте 1 год 10 месяцев ведутся уже сутки.
— Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении облпрокуратуры.
Как рассказали в региональном управлении СКР, информация об исчезновении девочки поступило около 16:55 во вторник По предварительным сведениям, утром 17 августа малышка ушла из дома и пропала. Известно, что рядом с местом исчезновения маленькой Людмилы расположены лес и водоемы. Кроме того, следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.