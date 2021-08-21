Меркель потребовала освободить Навального. Что ответил Путин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на итоговой пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Путиным 20 августа назвала приговор Алексею Навальному «неприемлемым» и заявила, что его нужно освободить.
«Для нас это неприемлемо, я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального», — заявила Меркель журналистам.
Позже тему Навального поднял журналист из газеты Allgemeine Zeitung.
«Сегодня годовщина отравления Алексея Навального, и он опубликовал статью, в которой потребовал бороться с коррупцией, поскольку она - корень всех зол. Что вы об этом думаете, господин Путин? Он, например, требует вводить санкции против олигархов из вашего окружения», — прозвучал вопрос.
Путин, как обычно, не стал называть фамилию Навального, но ответил.
«Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона», — ответил российский лидер.
Он вспомнил о движениях «Захвати Уолл-стрит» и «Желтые жилеты» и отметил, что не видно, чтобы «этих людей особенно поддерживали при продвижении в представительные органы власти, в том числе в парламент».
«Более того, когда люди вошли в конгресс после известных выборов в США с политическими требованиями, против них возбудили свыше 100 уголовных дел, судя по предъявляемым обвинениям, им грозят длительные сроки тюремного заключения, от 15 до 20–25 лет, а может быть, и больше. Я бы попросил вас, чтобы быть совсем объективными, обратить внимание и на эту сторону проблемы», — акцентировал Путин.
В ответ на просьбу прокомментировать статью Навального Путин заявил, что инструментарий борьбы с коррупцией используется для достижения политических целей определенными организациями, хотя сама по себе борьба с коррупцией очень важна, и Россия продолжит бороться с ней.
По его словам, Россия исчерпала лимит на революции еще в XX веке.
Как выразился президент РФ, бороться с коррупцией должны кристально честные люди, которые сами безупречно соблюдают закон.
Напомним, 2 февраля 2021 года суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН - он не отмечался в инспекции после выписки из берлинской клиники. Навального отправили в колонию ИК-2 «Покров» во Владимирской области на 2,5 года.