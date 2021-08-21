Категорические запреты 21 августа на день памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких

21 августа отмечают день памяти первых православных подвижников на Соловецком острове — преподобных Зосимы, Савватия и Германа. Именно они, влекомые желанием иночества, пришли на безлюдную землю в Белом Море и дали начали знаменитой монашеской обители. Спустя пять столетий после кончины благочествцев их мощи были варварски вскрыты и находились на Соловках как музейные экспонаты.
После останки святых перевезли в Центральный антирелигиозный в Москве, а затем в Музей истории религии и атеизма в Ленинграде. Лишь в 1989 году. реликвия была возвращена православной церкви. В 1992 года мощи трех святых — Зосимы, Савватия и Германа были вновь привезены на Соловки и установлены в Спасо-Преображенском монастыре. Это знаменательно событие теперь заняло свое место в церковном календаре.
21 августа в день празднования перенесения мощей в храмах проводят особые богослужения, чтя память святых родоначальников иноческого общежития. Впрочем, помолиться чудотворцам можно и дома — главное, чтобы молитва шла от сердца. Также 21 августа верующим рекомендовано соблюдать ряд запретов.
Этот день лучше провести в спокойствии, избегая шумных компаний. Следует быть умеренным в еде, тем более, что не закончился еще Успенский пост: разрешены продукты растительного происхождения. Нельзя в православный праздник злиться, ругаться с кем бы то ни было, завидовать и сквернословить.
Если кто-то попросит о помощи в этот день, нельзя отказывать. Конечно, невозможно разрешить все чужие проблемы, но действуйте по своим силам: даже слова поддержки в кого-то могут вселить надежду. Будьте внимательны к близким 21 августа, интересуйтесь их здоровьем, не забудьте помолиться об их благополучии.
Помолиться также можно и об усопших, не запрещается ездить на кладбище. Допустимо производить мелкую домашнюю работу, а вот трудиться в огороде категорически нельзя. Для всех работ на грядках лучше выбрать другой день.