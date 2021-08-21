21 августа - Мирон Ветрогон: как правильно сегодня сделать заговор на оберег от всех бед
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21 августа - Мирон Ветрогон: как правильно сегодня сделать заговор на оберег от всех бед

10:20:418/21/2021Фото: Pxfuel
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Знающие люди в день Ветрогона читали заговоры, проводили магические ритуалы, некоторые из которых дошли и до наших дней.

ветер
Большинство заговоров читаются на ветер

Он был настолько беззлобен, что увидев воров на дворе своего дома, не рассердился, а помог унести краденное. Преступники после  раскаялись и обратились к вере в Христа. Это — одна из немногих удивительных историй, связанная с жизнью  Мирона. Последнее божий человек отдавал нуждающимся, и за это Господь  наградил его способностью управлять силами природы: однажды Мирон даже вернул в русло реку, которая грозила наводнением.

Жители острова Крит избрали чудотворца своим епископом, и он отважно защищал паству, принимая страдания от язычников. Мирон вышел невредимым из раскаленной печи и клетки с дикими зверями, после чего один из мучителей в ярости покончил с собой. Мирона в итоге обезглавили, и теперь православные чтят его память  21 августа. В народе заметили, что к этой дате начинают задувать сильные ветра,  вот и стали деревенские жители называть  праздник в память о Мироне  День Мирона Ветрогона.

В старину существовало множество замечательно традиций, связанных с днем Мирона. 21 августа было принято собирать ежевику в лесах, помогать вдовам и сиротам по хозяйству, а детям загадывали  загадки про ветер.

Знающие люди в день Ветрогона читали заговоры, проводили магические ритуалы, некоторые из которых дошли и до наших дней.

Если вы хотите провести обряд от всех бед, 21 августа нужно проснуться с первыми лучами солнца и отправиться в поле. Найдите тихое место, где нет крупных животных и людей, при этом оно должно хорошо продуваться ветрами. Дождитесь порыва ветра и сделайте глубокий вдох, ощущая, как в тело входит чистый воздух. Затем громко произнесите текст:

«Небесные силы, прошу благословить, чтобы мог (ла) у ветра помощи просить. Ты, ветер, дуй, все недуги и беды выдуй. Аминь.»

После выдохните изо всех сил, представляя, как из тела выходит темная субстанция. И снова вдохните, сказав:

«Здоровье, удача приходи. Ветер, в меня их вдохни».

Так нужно повторить 12 раз. Сразу же после ритуала вы должны почувствовать прилив чистой позитивной энергии. Ведь в народе ветер считался дыханием Бога.

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