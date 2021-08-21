Путин впервые высказался о захвате талибами Афганистана

На встрече с канцлеров ФРГ Ангелой Меркель 20 августа российский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал захват Афганистана боевиками из "Талибана" (террористическое движение, запрещено в РФ). Президент назвал афганскую проблему одной из приоритетных на переговорах. По словам Путина, талибы контролируют почти весь Афганистан, "это реалии, именно из этих реалий нужно исходить".
Как считает российский лидер, сейчас главное - не допустить террористов в сопредельные страны, в том числе под видом беженцев. Талибы уже объявили об окончании боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, а также гарантировали безопасность граждан и иностранцев, отметил Путин, добавив, что международное сообщество и Совбез ООН должны контролировать этот процесс.
По словам президента РФ, непродуктивно было навязывать Афганистану сторонние ценности - такие эксперименты приводят лишь к разрушению государства. А сейчас важно сохранить целостность страны и прекратить "безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей" и "стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам" без учета исторических, религиозных и национальных особенностей.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после переговоров Путин и Меркель высказались в том числе о Навальном: канцлер Германии потребовала его освободить, президент России назвал дело не политическим, а криминальным.
Самими переговоры лидеров двух государств проходили в Кремле и длились почти три часа. Меркель назвала приезд в Москву прощальным визитом. После выборов в сентябре она уходит на пенсию.