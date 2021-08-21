Жена миллиардера и модель Лена Перминова из Бердска была замечена танцующей в ночном клубе Новосибирска
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Жена миллиардера и модель Лена Перминова из Бердска была замечена танцующей в ночном клубе Новосибирска

11:33:058/21/2021Фото: @lenaperminova
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Гражданская супруга бизнесмена Александра Лебедева приехала из Лондона, уже встретилась со своей сестрой Александрой Кириенко и посетила ее салон красоты.

Лена Перминова провела ночь в клубе Новосибирска


Модель и мать четверых детей Лена Перминова, уроженка Бердска, приехала на родину и была замечена в модном клубе Fellini.

Ранее она опубликовала в своем Instagram сторис, в котором пообещала, что проведет ночь вне дома. Гражданская супруга бизнесмена-миллиардера Александра Лебедева уже встретилась со своей сестрой Александрой Кириенко и посетила ее салон красоты. Судя по всему, они вместе и провели ночь в клубе, танцуя под треки ди-джея Акробата.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Елена Перминова в 16-летнем возрасте переехала в Новосибирск из Бердска и начала карьеру модели. Сейчас Лена - прекрасная мать четверых детей, она живет в гражданском браке с успешным предпринимателем в Лондоне. Недавно он сделал ей предложение.

У супермодели свой бизнес по производству здорового питания, а также в гостиничной сфере.

Недавно у Лены и ее супруга родился сын, после чего мамочка очень быстра пришла в прекрасную форму и сейчас замечательно выглядит.



 










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Публикация от Lena Perminova (@lenaperminova)




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