Можно ли по церковным законам и народным приметам 21 августа копать картошку и работать на огороде?

Сегодня, 21 августа, православная церковь вспоминает святых Зосиму, Савватия и Германа Соловецкий, а также святого Мирона-чудотворца. В честь последнего в народном календаре отмечается день Мирона Ветрогона. С этого дня люди готовились к приходу сильных ветров и многие традиции, приметы и запреты были связаны именно с ним.
Их церковных запретов сегодня только запрет на нарушение правил Успенского поста. То есть нельзя есть мясо, рыбу, молоко и яйца. нельзя ругаться и обижать ближнего, совершать дурные поступки, то есть вести себя не так, как подобает православному. Нельзя отказывать в помощи нуждающемуся. Запрета на посещение кладбища нет - можно, помолившись об упокоении души усопших, отправиться на могилы, чтобы навести там порядок. Можно принести цветы и свечу или лампадку - сейчас можно приобрести в храмах специальные лампадки, которые защищены от ветра и дождя.
Дети и подростки вместе с бабушками сегодня отправлялись в лес на сбор ежевики и брусники. Обязательно эти ягоды заготавливали на зиму. Они очень полезны для нашего организма и могут помогать в лечении некоторых заболеваний. Также собирали урожай грибов.
Запрета на работу с землей не было. А сегодня, 21 августа 2021 года, по лунному календарю благоприятный день для сбора урожая хоть корнеплодов, хоть овощей. Из запрещенных работ - посевы и посадки, поскольку завтра наступит Полнолуние.
Запреты на 21 августа
Строго запрещалось сегодня подметать полы и вытирать пыль. Нельзя было поднимать на улице ничего из найденного. даже если это крупная купюра или драгоценность - сегодня колдуны сбрасывали с себя весь накопившийся негатив с разными предметами - можно было с находкой забрать весь негатив на себя.
Запрещалось сегодня жаловаться на жизнь, сплетничать и ругаться.
Никому сегодня не рассказывали о своих планах и не начинали новых дел.