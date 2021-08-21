Можно ли по церковным законам и народным приметам 21 августа копать картошку и работать на огороде?
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Можно ли по церковным законам и народным приметам 21 августа копать картошку и работать на огороде?

11:20:418/21/2021Фото: Википедия
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Строго запрещалось сегодня подметать полы и вытирать пыль. Нельзя было поднимать на улице ничего из найденного. даже если это крупная купюра или драгоценность.

церковь
21 августа почитают нескольких святых

Сегодня, 21 августа, православная церковь вспоминает святых Зосиму, Савватия и Германа Соловецкий, а также святого Мирона-чудотворца. В честь последнего в народном календаре отмечается день Мирона Ветрогона. С этого дня люди готовились к приходу сильных ветров и многие традиции, приметы и запреты были связаны именно с ним.

Их церковных запретов сегодня только запрет на нарушение правил Успенского поста. То есть нельзя есть мясо, рыбу, молоко и яйца. нельзя ругаться и обижать ближнего, совершать дурные поступки, то есть вести себя не так, как подобает православному. Нельзя отказывать в помощи нуждающемуся. Запрета на посещение кладбища нет - можно, помолившись об упокоении души усопших, отправиться на могилы, чтобы навести там порядок. Можно принести цветы и свечу или лампадку - сейчас можно приобрести в храмах специальные лампадки, которые защищены от ветра и дождя.

Дети и подростки вместе с бабушками сегодня отправлялись в лес на сбор ежевики и брусники. Обязательно эти ягоды заготавливали на зиму. Они очень полезны для нашего организма и могут помогать в лечении некоторых заболеваний. Также собирали урожай грибов.

Запрета на работу с землей не было. А сегодня, 21 августа 2021 года, по лунному календарю благоприятный день для сбора урожая хоть корнеплодов, хоть овощей. Из запрещенных работ - посевы и посадки, поскольку завтра наступит Полнолуние.

Запреты на 21 августа

Строго запрещалось сегодня подметать полы и вытирать пыль. Нельзя было поднимать на улице ничего из найденного. даже если это крупная купюра или драгоценность - сегодня колдуны сбрасывали с себя весь накопившийся негатив с разными предметами - можно было с находкой забрать весь негатив на себя.

Запрещалось сегодня жаловаться на жизнь, сплетничать и ругаться.

Никому сегодня не рассказывали о своих планах и не начинали новых дел.

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