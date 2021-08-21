Полицейские Бердска взяли "серебро" на соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова
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Полицейские Бердска взяли "серебро" на соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова

10:36:158/21/2021Фото: ГУ МВД по НСО
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Стреляли по мишеням с расстояния 100 метров. Соревнования посвятили 100-летию со дня образования регионального главка МВД.

Сотрудники полиции приняли участие в чемпионате по стрельбе

В пятницу прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова среди полицейских. Как сообщили 21 августа в управлении МВД по Новосибирской области, в стрельбе участвовали 40 человек из 6 команд, в том числе бердская. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", состязались в меткости сотрудники отделов полиции южных районов региона.

Соревнования посвятили 100-летию со дня образования регионального главка МВД.

-Участники выполняли два скоростных упражнения: из положения лежа с расстояния 100 метров нужно было поразить мишень за 10 секунд; из трех положений лежа/с колена/стоя с расстояния 100 метров необходимо было поразить мишень 9 патронами по 3 с каждого положения за ограниченное время, - рассказали в полицейском ведомстве.

По итогам соревнований в общекомандном зачете 1 место - заняла команда Искитимского Межмуниципального отдела МВД. На втором - сотрудники отдела полиции по Бердску. Бронза досталась черепановским стражам порядка.

Победители и призеры получили в награду кубки и дипломы.

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