Полицейские Бердска взяли "серебро" на соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова

В пятницу прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова среди полицейских. Как сообщили 21 августа в управлении МВД по Новосибирской области, в стрельбе участвовали 40 человек из 6 команд, в том числе бердская. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", состязались в меткости сотрудники отделов полиции южных районов региона.
Соревнования посвятили 100-летию со дня образования регионального главка МВД.
-Участники выполняли два скоростных упражнения: из положения лежа с расстояния 100 метров нужно было поразить мишень за 10 секунд; из трех положений лежа/с колена/стоя с расстояния 100 метров необходимо было поразить мишень 9 патронами по 3 с каждого положения за ограниченное время, - рассказали в полицейском ведомстве.
По итогам соревнований в общекомандном зачете 1 место - заняла команда Искитимского Межмуниципального отдела МВД. На втором - сотрудники отдела полиции по Бердску. Бронза досталась черепановским стражам порядка.
Победители и призеры получили в награду кубки и дипломы.