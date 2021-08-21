Лавров: Примет ли Россия беженцев из Афганистана

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу высказался по поводу возможного приема беженцев из Афганистана.
-Мы руководствуемся исключительно своими международными обязательствами по международному гуманитарному праву, - заявил министр иностранных дел РФ.
По словам Лаврова, талибы не добились полного контроля над страной, так как поступают сообщения о боях в Панджшерском ущелье на северо-востоке Афганистана. Поэтому Россия может сохранять последовательную позицию, в рамках которой она «выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу» с участием всех сторон, отметил министр.
При этом Лавров подчеркивал, что афганские власти не стремились к выполнению договоренностей по диалогу с талибами.
Между тем афганцы, приехавшие в Россию на заработки или обучение, отказываются возвращаться домой. Более того, они хотят перевезти сюда родственников, передает "Коммерсант".
Особенно женщин, которым, по их мнению, будет тяжелее всего жить под властью "Талибана" (запрещен в РФ). Один из приезжих признался, что его сестры до победы талибов спокойно получали образование: одна училась в университете, а другие — в школе.
Теперь они сидят дома, потому что женщинам на учебу ходить запрещено, а появляться на улице без сопровождения мужчины — опасно, — рассказал собеседник издания, работающий грузчиком на продуктовом рынке в Москве.
Граждане Афганистане попросили помощи у российских правозащитников. Организация «Гражданское содействие» помогает им оформить документы для пребывания в России и перевезти семьи.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", талибы вошли в Кабул 15 августа, объявив о контроле за всей территорией страны. Желание афганцев после этого покинуть страну было настолько велико, что они привязывали себя к самолетам, чтобы оказаться за границей.