Что можно и категорически запрещено делать в августовское Голубое Полнолуние: Дата и советы на особый лунный день

Когда полнолуние случается третий раз за один сезон, его еще называют Голубым Полнолунием. В августе такое событие произойдет 22 числа. По мнению астрологов, в этот день в мире будет огромной избыток лунной энергии. Кому-то она может изменить жизнь к лучшему, а кому-то навредить. Все зависит от того, что вы будете делать в день Голубого Полнолуния.
22 августа не стоит погружаться в решение важных деловых вопросов, пытаться урегулировать старые рабочие конфликты, просить о повышении начальника. Зато можно проводить публичные выступления, они будут выглядеть весьма убедительно. Также Голубое Полнолуние — отличный момент, чтобы сделать первый шаг на пути кардинальных перемен. Например, если хотите открыть собственное дело, составьте в этот день бизнес-план, придумайте название организации, найдите партнеров в — общем положите начало, а дальше дела сами собой пойдут бодро, без проволочек.
В Голубое Полнолуние не возбраняется “витать в облаках”: самое время мечтать, ведь мысли материальны как никогда. Можно проводить обряды на исполнение желаний. Только помните: вы должны быть абсолютно спокойны и пребывать в позитивном настрое. Если в голове “промелькнул” хоть какой-то негатив, любые магические действия лучше прекращать сразу.
Полная Луна подарит особое вдохновение творческим людям. Если вы пишите книгу, то сможете придумать интересный сюжетный поворот, создаете картину — ночное светило пошлет сигнал, как правильно положить мазок.
22 августа отлично подходит для вылазок на природу: у берегов водоемов будет полно рыбы, а собранные в этот день лекарственные растения окажутся максимально эффективными. Можно и просто гулять, пребывать в медитативном состоянии, слушать себя или общаться с близкими любимыми людьми.
А вот любых неприятных встреч избегайте. В полнолуние необходимо минимизировать риск конфликтов и ссор: даже если вы уверены в своем эмоциональном равновесии, вы не знаете, как справляется с лунными потоками оппонент.
Если у вас есть вредные привычки, 22 августа постарайтесь их хотя бы ограничить. Вредная пища в этот день станет еще вреднее, а приём алкоголя вообще может привести к непредсказуемым последствиям. Зато разрешается есть фрукты и овощи практически в любых количествах: в полнолуние в них увеличивается концентрация витаминов и микроэлементов.
Уборку в день Голубого полнолуния лучше не делать велик шанс случайно выбросить что-то, что остро понадобится через пару дней. Также с осторожностью отнеситесь к проведению косметических процедур: пилинги стоит отложить, а домашние маски будут весьма эффективны.