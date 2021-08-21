Катастрофой назвали рост цен в России депутаты Госдумы

Развитие экономики страны сильно затормозилось, а рост цен в России стал катастрофическим. Об этом заявил депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, возглавляющий Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
- Рост цен катастрофический. Он, по сути дела, тормозит развитие нашей экономики. Представьте себе: если на 70% выросли цены на удобрения, если выросли наценки и торговые сети, многие собственники которых живут за рубежом и прячут налоги именно там, за рубежом, не хотят поделиться этой наценкой в пользу крестьян, — это значит, что осенью вырастет цена на хлеб, хлебобулочные изделия, на мясо, на корма для животных, - заявил Гаврилов
По словам депутата от КПРФ, отсутствие удобрений при возделывании сельскохозяйственных земель скажется отрицательно на урожае, что еще более повысит цены на продукты.
- Но еще более это бьет по промышленности, по строительству, особенно строительству социальных объектов — школ, дорог, детских садов, предприятий. Потому что строители не могут, выиграв конкурсы по фиксированным ценам, строить за немыслимые деньги, - заметил парламентарий.
По его словам, результатом формирующихся процессов в экономике станет замедление и остановка строительства, что приведет к банкротствам предприятий и к тупику в развитии остальных отраслей.
- Это приводит к тому, что у нас под угрозой крупные промышленные проекты: строительство самолетов, кораблей, железнодорожного подвижного состава, потому что это тоже цены, цены на металл, цены на все составляющие, - отметил Гаврилов.
По словам депутата от КПРФ, нужно изменить экономическую модель, вернувшись к государственному регулированию цен, сообщает ДУМА ТВ.