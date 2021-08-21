Сильный обряд в Голубое Полнолуние 22 августа на деньги и прибыли в бизнесе
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Сильный обряд в Голубое Полнолуние 22 августа на деньги и прибыли в бизнесе

5:20:478/21/2021Фото: pxfuel
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Если вы не хотите выполнять магические обряды в день Голубого Полнолуния, советуем хотя бы просто загадать желание. Ведь по своей энергетической силе событие 22 августа сравнимо со звездопадом.

полнолуние
Влияние Полнолуния обещает быть мощным

Если вас замучили долги, денег едва хватает от зарплаты до зарплаты или просто хотите улучшить свое материальное положение, можно провести магический ритуал. Тем более, что время для этого близится подходящее  — 22 августа. В эту дату произойдет Голубое Полнолуние, т.е. полная луна взойдет на небосклоне третий раз за лето. Само по себе  событие уже особенное и благоволит проведению практик, связанных с тонкими планами. К тому же, по мнению астрологов, 22 августа еще и расположение небесных тел будет удивительно удачным: спутник Земли окажется в Водолее, а соединение Луны и Юпитера усилит эффективность эзотерических обрядов на привлечение денег.  Вселенная будто кричит: “попроси меня, ведь столько событий сошлись разом, чтобы я услышала!”

Один из мощных ритуалов на богатство, который будет эффективен в Голубое полнолуние, называется “Денежный магнит”. Когда ночное светило появится на небе, приберитесь в квартире. Возьмите три монеты любого достоинства и составьте из них треугольник. В центре треугольника расположите зажженную свечу белого либо зеленого цвета. Свеча должна полностью прогореть, после чего деньги помещаются в левый карман повседневной одежды — это может быть пиджак или брюки. В пршавый карман спрячьте магнит. Проходить так нужно неделю. Если вы захотите поменять предметы гардероба, не забудьте переложить и  из карманов магнит и деньги, иначе все пойдет насмарку. Выполнив ритуал правильно, вы очень скоро можете получить новые источники дохода.

Еще один хороший обряд проводят, используя свечу, ручку с бумагой и нить зеленого цвета. В данном случае выполнять магические действия необходимо строго  во время наступления Голубого полнолуния — 22 августа в 15:02 по московскому времени. Зажгите свечу и запишите свое желание на листок. Помните, что оно не должно нести целью причинение кому-то вреда. Формулируя желание, нельзя использовать отрицательные предложения. Так, например, фразу “я не хочу быть бедным” можно заменить на утвердительную “я хочу быть богатым”. При этом чем больше подробностей вы опишите, чем четче обозначите образ своего материального благополучия, тем лучше. Посторонних мыслей в голове быть не должно, вся концентрация — только на ритуале. Затем сверните бумагу и перевяжите ее зеленой нитью, уберите сверток в укромное место, его нельзя будет доставать, пока ваша мечта не осуществится.

Если вы не хотите выполнять магические обряды в день Голубого Полнолуния, советуем хотя бы просто загадать желание. Ведь по своей энергетической силе событие 22 августа сравнимо со звездопадом.

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