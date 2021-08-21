Аквалангисты стали жертвам сексуально неудовлетворенных морских змей

Странное поведение морских змей удивило и обескуражило австралийских аквалангистов. Во время погружения ядовитые рептилии стали преследовать ныряльщика, обвивались вокруг его ног, лизали воду.
По словам австралийца, он понял, что стал объектом сексуального желания морских змей в период их брачного сезона. Самец рептилии не смог отличить аквалангиста от партнерши.
В журнале Scientific Reports опубликовано исследование, проведенное Рик Шайном, биологом-эволюционистом и экспертом по рептилиям из Университета Маккуори в Австралии. В данной работе также принимали участие и другие ученые, которые провели анализ 158 эпизодов взаимодействия оливковых морских змей (Aipysurus laevis), которые случались в течение нескольких лет на Большом Барьерном рифе.
По результатам погружений специалисты определили высокую активность самцов во время брачного сезона. Также было продемонстрировано сложное поведение, которое характеризует ухаживания между представителями противоположных полов данного вида рептилий.
Нелепые взаимодействия с аквалангистами становятся возможными у морских змей в результате того, что они не могут отличить ныряльщиков от самок.