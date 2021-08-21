Как правильно загадать желание на голубую Луну в августе 2021 года: Дата события и действенные обряды

Уходящее лето готовит подарок всем, кто верит в силу мысли. 22 августа на небосводе в третий раз за сезон взойдёт полная Луна. Голубое полнолуние — так называют это событие астрологи и считают, что оно обладает мощным энергетическим потенциалом.
В предстоящее полнолуние нужно смело загадывать желания — есть шанс, что сбудутся. Но если подойти к процессу со знанием дела, эффект окажется еще сильнее.
К Голубому полнолунию лучше начать готовиться заранее. Накануне наведите порядок дома, примите теплую ванную и ложитесь отдыхать пораньше. Ведь 22 августа рекомендуется проснуться в добром расположении духа. Улыбнуться... и рассказать Вселенной о своих планах на счастливое будущее. Нужно представить его в ярких образах, и чем больше деталей удастся нарисовать в голове — тем лучше!
Также неплохо будет начать дневник желаний: можно зафиксировать в тетради, каким вы хотите видеть себя и свои достижения. Формулировать мысли стоит в настоящем времени, как будто мечты уже сбылись. Например, нужная новая работа? Напишите, что она есть — интересная и хорошо оплачиваемая. Избегайте отрицательной частицы “не”: каждое предложение должно быть утвердительным. Это правило работает и для другого ритуала, который нужно проводить при свете луны.
Зажгите свечу и запишите на чистый лист самое сокровенное и искреннее желание. Ваши мысли должны нести положительную энергетику, не допускается иметь целью месть или причинение зла. Затем сверните листок, запечатайте воском свечи и спрячьте подальше — бумагу нельзя разворачивать, пока задуманное не сбылось.
Еще один ритуал на исполнений желаний требует выйти ночью на улицу с отрезом белой ткани. Необходимо найти самое больше дерево, разуться и встать на ткань, расстеленную рядом на земле. Затем загадайте желание, оторвите лоскуток и подвяжите его к ветке дерева. Теперь можно идти домой спать.
После выполнения ритуала не стоит каждый день проводить в нервном ожидании, когда же сбудутся мечты. Помните, что все лучшее в жизни в любом случае происходит неожиданно!