Как правильно загадать желание на голубую Луну в августе 2021 года: Дата события и действенные обряды
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Как правильно загадать желание на голубую Луну в августе 2021 года: Дата события и действенные обряды

2:20:258/21/2021Фото: pxfuel
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В предстоящее полнолуние нужно смело загадывать желания — есть шанс, что сбудутся. Но если подойти к процессу со знанием дела, эффект окажется еще сильнее.

полнолуние
Это полнолуние будет особенно позитивным

Уходящее лето готовит  подарок всем, кто верит в силу мысли.  22 августа на небосводе в третий раз за сезон взойдёт полная Луна. Голубое полнолуние  — так называют это событие астрологи и считают, что оно обладает мощным энергетическим  потенциалом.

В предстоящее полнолуние нужно смело загадывать желания — есть шанс, что сбудутся. Но если подойти к процессу со знанием дела, эффект окажется еще сильнее.

К Голубому полнолунию лучше начать готовиться заранее. Накануне наведите порядок дома, примите теплую ванную и ложитесь отдыхать пораньше. Ведь  22 августа рекомендуется проснуться в добром расположении духа. Улыбнуться... и рассказать Вселенной о своих планах на счастливое будущее. Нужно  представить его в ярких образах, и чем больше деталей удастся нарисовать в голове  — тем лучше!

Также неплохо будет начать дневник желаний:  можно зафиксировать в тетради, каким вы хотите видеть  себя и свои достижения. Формулировать мысли стоит в настоящем времени, как будто мечты уже сбылись. Например, нужная новая работа? Напишите, что она есть  — интересная и хорошо оплачиваемая. Избегайте  отрицательной частицы “не”: каждое предложение должно быть утвердительным. Это правило работает и для другого ритуала, который нужно проводить при свете луны.

Зажгите свечу и запишите на чистый лист самое сокровенное и искреннее желание. Ваши мысли должны нести положительную энергетику, не допускается иметь целью месть или причинение зла. Затем сверните листок, запечатайте воском свечи и спрячьте подальше — бумагу нельзя разворачивать, пока задуманное не сбылось.

Еще один ритуал на исполнений желаний требует выйти ночью на улицу с отрезом белой ткани. Необходимо найти самое больше дерево, разуться и встать на ткань, расстеленную рядом на земле. Затем загадайте желание, оторвите лоскуток и подвяжите его к ветке дерева. Теперь можно идти домой спать.

После выполнения ритуала не стоит каждый день проводить в нервном ожидании, когда же сбудутся мечты. Помните, что все лучшее в жизни в любом случае происходит неожиданно!

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