Скрытые налоги оплачивают ежедневно россияне: На что накручивают, ответил эксперт

Законопослушные граждане оплачивают налоги, которые регулярно начисляются соответствующими организациями, также граждане понимают, сколько за них платит работодатель.
Однако есть платежи, которые незаметны потребителям и включены в стоимость товаров, приобретаемых ежедневно. Об этом рассказал Иван Соловьев — заслуженный юрист России для «Прайм».
Налоги скрыты в стоимости бензина, алкоголя и табачной продукции, при оформлении различных лицензий, платных справок. Также переоформляя документы и оплачивая пошлины, приобретая страховки граждане оплачивают скрытые налоги, которые могут составлять до четверти стоимости, как при покупке ОСАГО.
- Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства, — говорит эксперт.
Специалист отмечает, что граждане зачастую и не понимают, куда деваются их деньги, с таким трудом заработанные. НДС и акцизы — способ вытащить из кармана потребителя как можно больше налогов в казну.
- Таким образом, если приблизительно сложить все налоги, о которых мы знаем и скрытые налоги, может получиться немалый процент от ваших доходов, — поясняет Соловьев.