Скрытые налоги оплачивают ежедневно россияне: На что накручивают, ответил эксперт
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Скрытые налоги оплачивают ежедневно россияне: На что накручивают, ответил эксперт

2:43:338/21/2021Фото: PxHere
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НДС и акцизы — способ вытащить из кармана потребителя как можно больше налогов в казну.

В кошельке потребителя остается немного денег после вычета всех скрытых налогов

Законопослушные граждане оплачивают налоги, которые регулярно начисляются соответствующими организациями, также граждане понимают, сколько за них платит работодатель.

Однако есть платежи, которые незаметны потребителям и включены в стоимость товаров, приобретаемых ежедневно. Об этом рассказал Иван Соловьев — заслуженный юрист России для «Прайм».

Налоги скрыты в стоимости бензина, алкоголя и табачной продукции, при оформлении различных лицензий, платных справок. Также переоформляя документы и оплачивая пошлины, приобретая страховки граждане оплачивают скрытые налоги, которые могут составлять до четверти стоимости, как при покупке ОСАГО.

- Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства, — говорит эксперт.

Специалист отмечает, что граждане зачастую и не понимают, куда деваются их деньги, с таким трудом заработанные. НДС и акцизы — способ вытащить из кармана потребителя как можно больше налогов в казну.

- Таким образом, если приблизительно сложить все налоги, о которых мы знаем и скрытые налоги, может получиться немалый процент от ваших доходов, — поясняет Соловьев.

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