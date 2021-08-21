Peugeot полностью сгорел на парковке в новосибирском аэропорту Толмачево
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21.08
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Peugeot полностью сгорел на парковке в новосибирском аэропорту Толмачево

12:13:318/21/2021Фото: АСТ-54
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Прибывшие на место пожарные потушили горящее транспортное средство, которое уничтожило огнем.

Автомобиль Peugeot выгорел в аэропорту Новосибирска

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 21 августа загорелся автомобиль Peugeot. Пожар начался в иномарке, которая была припаркована неподалеку от здания аэровокзала.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Сообщения о возгорании машины появились в паблике "АСТ-54".

Очевидцы сообщили, что машина стояла возле поворота к терминалам, недалеко от постамента с  Ту-154.

"Прибывшие на место пожарные потушили горящее транспортное средство, которое уничтожило огнем", — рассказали очевидцы происшествия.

Пока неизвестно о причинах возгорания.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле полностью выгорела белая "Мазда", стоявшая на на обочине трассы Р-256 в Северном микрорайоне Бердска.

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