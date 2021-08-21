Peugeot полностью сгорел на парковке в новосибирском аэропорту Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево утром 21 августа загорелся автомобиль Peugeot. Пожар начался в иномарке, которая была припаркована неподалеку от здания аэровокзала.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Сообщения о возгорании машины появились в паблике "АСТ-54".
Очевидцы сообщили, что машина стояла возле поворота к терминалам, недалеко от постамента с Ту-154.
"Прибывшие на место пожарные потушили горящее транспортное средство, которое уничтожило огнем", — рассказали очевидцы происшествия.
Пока неизвестно о причинах возгорания.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июле полностью выгорела белая "Мазда", стоявшая на на обочине трассы Р-256 в Северном микрорайоне Бердска.