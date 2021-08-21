Благоприятные даты для выкапывания картофеля по лунному календарю в конце августа и сентябре 2021 года

Если у вашего картофеля ботва начала желтеть и сохнуть, скорее всего корнеплод уже созрел. Однако не спешите хвататься за лопату. Ведь выкопать — полдела, но хочется, чтобы урожай обладал еще максимальной пользой и лежкостью. Как этого добиться, всегда готов подсказать добрый товарищ садоводов — лунный календарь.
Для уборки картофеля лучше всего подходят убывающие фазы. В этом время в овощах сконцентрировано наибольшее количество питательных веществ. Кроме того, ущербная Луна способствует снижению активности микроорганизмов, а значит урожай будет храниться долго и без проблем, не подвергаясь гниению.
Можно также прислушаться к советам астрологов и обратить внимание на созвездие, в котором находится спутник Земли. Лев и Овен поспособствуют высокой лёжкости урожая. Луна в Тельце, Козероге, Близнецах — тоже неплохие варианты.
Исходя из этого, конец августа ещё успеет подарить нам два замечательных дня для копки картофеля — 23-е и 26-е число. К тому времени в Сибири уже созреют ранние сорта.
А в сентябре убрать картофельную грядку можно в следующих числах: 4-5, 12-14, 22-23. Особенно питательными будут овощи, собранные в период с 6 по 9.
Очень неблагоприятными датами для сбора урожая картофеля будет 28 августа, а в сентябре — 1, 12, 17, 30.
Остаётся только надеяться, что погода не подведёт, и дожди не перечеркнут планы, составленные по рекомендациям лунного календаря.