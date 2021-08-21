Благоприятные даты для выкапывания картофеля по лунному календарю в конце августа и сентябре 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные даты для выкапывания картофеля по лунному календарю в конце августа и сентябре 2021 года

3:20:428/21/2021Фото: pxfuel
0

Для уборки картофеля лучше всего подходят убывающие фазы. В этом время в овощах сконцентрировано наибольшее количество питательных веществ.

картофель
Убирать картофель лучше в правильные дни

Если у вашего картофеля ботва начала желтеть и сохнуть, скорее всего корнеплод уже созрел. Однако не спешите хвататься за лопату. Ведь выкопать — полдела, но хочется, чтобы урожай обладал еще максимальной пользой и лежкостью. Как этого добиться, всегда готов подсказать добрый товарищ садоводов — лунный календарь.

Для уборки картофеля лучше всего подходят убывающие фазы. В этом время в овощах сконцентрировано наибольшее количество питательных веществ. Кроме того, ущербная Луна способствует снижению активности микроорганизмов, а значит урожай будет храниться долго и без проблем, не подвергаясь гниению.

Можно также прислушаться к советам астрологов и обратить внимание на созвездие, в котором находится спутник Земли. Лев и Овен поспособствуют высокой лёжкости урожая. Луна в Тельце, Козероге, Близнецах — тоже неплохие варианты.

Исходя из этого, конец августа ещё успеет подарить нам два замечательных дня для копки картофеля — 23-е и 26-е число. К тому времени в Сибири уже созреют ранние сорта.

А в сентябре убрать картофельную грядку можно в следующих числах: 4-5, 12-14, 22-23. Особенно питательными будут овощи, собранные в период с 6 по 9.

Очень неблагоприятными датами для сбора урожая картофеля будет 28 августа, а в сентябре  — 1, 12, 17, 30.

Остаётся только надеяться, что погода не подведёт, и дожди не перечеркнут планы, составленные по рекомендациям лунного календаря.

Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Путин уволил Васильеву: стали известны важные детали
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
дачакартофельуборка урожаявыкапывание картофеля
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Когда будете копать картошку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Благоприятные даты для выкапывания картофеля по лунному календарю в конце августа и сентябре 2021 года
3:20:42 8/21/2021
Благоприятные даты для выкапывания картофеля по лунному календарю в конце августа и сентябре 2021 года
Бесплатная пицца: Новый способ придумали мошенники для охоты на персональные данные россиян
3:16:24 8/21/2021
Бесплатная пицца: Новый способ придумали мошенники для охоты на персональные данные россиян
БердскСбежавшего после смертельного ДТП на трассе Р-254 водителя Fiat Ducato задержали в Бердске 
3:04:05 8/21/2021
Сбежавшего после смертельного ДТП на трассе Р-254 водителя Fiat Ducato задержали в Бердске 
Скрытые налоги оплачивают ежедневно россияне: На что накручивают, ответил эксперт
2:43:33 8/21/2021
Скрытые налоги оплачивают ежедневно россияне: На что накручивают, ответил эксперт
БердскПодробности пожара на производстве обоев «Элизиум» в Бердске: Сгорела венткамера. Смотрите фото
2:27:21 8/21/2021
Подробности пожара на производстве обоев «Элизиум» в Бердске: Сгорела венткамера. Смотрите фото
Как правильно загадать желание на голубую Луну в августе 2021 года: Дата события и действенные обряды
2:20:25 8/21/2021
Как правильно загадать желание на голубую Луну в августе 2021 года: Дата события и действенные обряды
Как жить без аппетита после коронавируса и не умереть от голода, рассказали в Роспотребнадзоре
2:10:40 8/21/2021
Как жить без аппетита после коронавируса и не умереть от голода, рассказали в Роспотребнадзоре
В СИЗО внезапно умер обвиняемый в убийстве бизнесменов бывший боец спецназа ФСБ "Альфа"
1:47:49 8/21/2021
В СИЗО внезапно умер обвиняемый в убийстве бизнесменов бывший боец спецназа ФСБ "Альфа"
Школьник рухнул с провалившейся крыши на пивзаводе: СК начал проверку в Новосибирске
1:28:44 8/21/2021
Школьник рухнул с провалившейся крыши на пивзаводе: СК начал проверку в Новосибирске
Упадет ли на землю 21 августа 2021 года опаснейший астероид AJ193: прогноз NASA
1:20:56 8/21/2021
Упадет ли на землю 21 августа 2021 года опаснейший астероид AJ193: прогноз NASA