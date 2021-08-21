В СИЗО внезапно умер обвиняемый в убийстве бизнесменов бывший боец спецназа ФСБ "Альфа"
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В СИЗО внезапно умер обвиняемый в убийстве бизнесменов бывший боец спецназа ФСБ "Альфа"

1:47:498/21/2021Фото: Следком
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В "Матросской тишине" 55-летний Андрей Воскресенский подрался с сокамерником. Выживший сидит в карцере - у него эпилепсия. Смотрите видео.

В камере умер бывший спецназовец, обвинявшийся в убийствах бизнесменов

В "Матросской тишине" погиб один из трех обвиняемых, которых подозревают в убийствах бизнесменов в 2000-х годах.

Бывший боец спецназа ФСБ "Альфа" умер от сердечного приступа, которому предшествовала драка с сокамерником. О смерти Андрея Вознесенского стало известно от члена ОНК Москвы Евы Меркачевой, которая посетила СИЗО.

- Сокамерник внезапно умершего в СИЗО "Матросская тишина" 55-летнего Андрея Воскресенского рассказал нам о потасовке между ними, которая спровоцировала смерть. Мужчина сейчас сидит в карцере, у него эпилепсия. Кстати, наше общение с ним пытались прервать, из чего мы сделали вывод: все неоднозначно, – отметила член ОНК.

По обвинению в серии жестоких убийств бизнесменов в 2000-х годах в конце 2019 года были арестованы три бывших спецназовца Борис Чукаев, Александр Чуканов (ФСБ " Альфа") и специалист по стратегическому планированию компании "Авуар Дельта" Андрей Воскресенский.

По версии следствия, в 2008 году троица расстреляла предпринимателя, который ехал в машине с крупной суммой денег. Целью убийства стало ограбление.

Через 4 года произошло аналогичное преступление, жертвой которого стал состоятельный бизнесмен. По делу проходят шесть человек, три из которых пока находятся в статусе свидетелей, пишет РЕН ТВ.

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