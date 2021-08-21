Магнитные бури в сентябре 2021: даты мощных геоударов

Сентябрь готовит сразу несколько ощутимых ударов по метеопатам. Чрезмерная солнечная активность приведет к возмущениям в магнитном поле Земли, в результате чего некоторые люди могут почувствовать себя плохо. Головные боли, тошнота, нарушения в работе сердца, скачки давления, бессонница — вот последствия, к которым могут привести сентябрьские магнитные бури. Перечисленные симптомы зачастую проявляются за день до максимальной солнечной активности и держатся несколько дней.
По прогнозам, вспышки светила придутся на 10, 13, 16 и 22 числа. При этом бури 13 и 22 сентября будут довольно продолжительными: их длительность может достигнуть семи часов. Сила геомагнитных ударов будет на уровне 3-4-5 баллов.
Метеочувствительным людям рекомендовано заранее приготовиться к неблагоприятным датам. За несколько дней до магнитной бури лучше отказаться от вредной пищи, увеличить количество фруктов и овощей в своем рационе. Обязательно пить больше воды, ведь согласно выводам ученых, магнитные бури способствуют сгущению крови. Пережить тяжелое время могут также длительные прогулки на свежем воздухе, полноценный крепкий сон. Конечно же, стоит отказаться от вредных привычек.
Особенно нелегко может быть обладателям хронических сердечно-сосудистых заболеваний и людям преклонного возраста. Согласно статистике, эти категории граждан заметно чаще нуждаются в госпитализации во время геомагнитных бурь. Если у вас есть родственники в зоне риска, отнеситесь к их здоровью особенно внимательно в тяжелые дни сентября. У молодых и здоровых людей возможно незначительное ухудшение самочувствия, связанное со снижением выработки гормона мелатонина.