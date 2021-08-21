Упадет ли на землю 21 августа 2021 года опаснейший астероид AJ193: прогноз NASA
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Упадет ли на землю 21 августа 2021 года опаснейший астероид AJ193: прогноз NASA

1:20:568/21/2021Фото: pxfuel
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Если и в этот раз все пойдет “не по плану”, на Земле может не остаться жизни. К сожалению, самые светлые умы человечества еще не изобрели действенный способ, которым можно отклонить астероид.

астероид
Размеры астероида по-настоящему огромны

Лето 2021 уготовило для человечества немало стихийных бедствий. Но лесные пожары и наводнения могут показаться нам незначительными событиями в сравнении с новой угрозой из космоса. К Земле несется гигант  размером 1374 на 403 метров. Этот “каменный гость” — астероид под кодовым названием AJ193.

О приближении опасного объекта специалисты исследовательского центра NASA предупреждали еще в 2016 году, и час “X”, похоже наступает: 21 августа астероид подойдет к нашей планете максимально близко. Прогнозируют, что расстояние от AJ 193 до Земли составит 3,4 млн километров. К слову, это больше, чем, например, до Луны, и вроде бы можно расслабиться… Но не все так однозначно.

Угроза может таиться в огромной скорости далекого пришельца, а она составляет 26 км в секунду. К тому же,  на траекторию движения астероида способна повлиять гравитация других  космических тел, и тогда возрастет вероятность катастрофы. В целом американские ученые дают благоприятный прогноз, но можно ли доверять ему на сто процентов? Особенно, учитывая тот факт, что мы, например, еще недавно были свидетелями падения Челябинского метеорита: его  появление  не удалось предугадать даже несмотря на современные методы прогнозирования.

Если и в этот раз все пойдет “не по плану”, на Земле может не остаться жизни. К сожалению, самые светлые умы человечества еще не изобрели действенный способ, которым можно отклонить астероид. Остается надеяться, что  21 августа не станет днем Апокалипсиса, а ученые в ближайшее время  все же найдут метод предотвращения космических угроз. Ведь это всегда актуально.

С каждым годом астрономы находят в околоземном пространстве все больше астероидов, которые могут представлять реальную угрозу: на снимках из космоса это выглядит так, будто планета окружена облаком из камней и пыли.  Самым угрожающим объектом при этом считается астероид 1950 DA. Он промчится в опасной близости к людям в 2023 году. Но еще большая вероятность  столкновения прогнозируется в дату, когда никого из ныне живущих уже не будет,  — 16 марта 2880 года.

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