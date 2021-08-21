Как жить без аппетита после коронавируса и не умереть от голода, рассказали в Роспотребнадзоре
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Как жить без аппетита после коронавируса и не умереть от голода, рассказали в Роспотребнадзоре

2:10:408/21/2021Фото: PIXNIO
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Сипинговые смеси должны помочь тем, кто не хочет есть после перенесенного COVID-19, чтобы поддержать энергетический баланс.

Прием пищи после коронавируса должен быть регулярным, несмотря на отсутствие аппетита

Пациенты, которые перенесли коронавирус, часто страдают от нежелания принимать пищу. Для таких граждан одним из выходов из ситуации может стать прием сипинговых смесей.

Питательные смеси фасуют небольшими порциями и принимаются по несколько раз в день, об этом рассказала эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

- После перенесенного ковида пациенты часто жалуются на отсутствие аппетита, поэтому рекомендуется принимать сипинговые смеси – это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс, - сказала Провоторова.

По словам специалиста, после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, необходимо три раза в день принимать пишу, если нет таких хронических болезней как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и других патологий, которые требуют приема пищи через определенный промежуток времени.

Провоторова отметила, что после коронавируса необязательно развивается гиповитаминоз, но он может возникнуть вследствие потери аппетита и отказа от еды, пишут РИА Новости.

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