Как жить без аппетита после коронавируса и не умереть от голода, рассказали в Роспотребнадзоре

Пациенты, которые перенесли коронавирус, часто страдают от нежелания принимать пищу. Для таких граждан одним из выходов из ситуации может стать прием сипинговых смесей.
Питательные смеси фасуют небольшими порциями и принимаются по несколько раз в день, об этом рассказала эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
- После перенесенного ковида пациенты часто жалуются на отсутствие аппетита, поэтому рекомендуется принимать сипинговые смеси – это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс, - сказала Провоторова.
По словам специалиста, после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, необходимо три раза в день принимать пишу, если нет таких хронических болезней как сахарный диабет, синдром раздраженного кишечника, рефлюкс, сахарный диабет первого типа и других патологий, которые требуют приема пищи через определенный промежуток времени.
Провоторова отметила, что после коронавируса необязательно развивается гиповитаминоз, но он может возникнуть вследствие потери аппетита и отказа от еды, пишут РИА Новости.