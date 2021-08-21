Школьник рухнул с провалившейся крыши на пивзаводе: СК начал проверку в Новосибирске
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Школьник рухнул с провалившейся крыши на пивзаводе: СК начал проверку в Новосибирске

1:28:448/21/2021Фото: СУ СКР по НСО
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Подросток убирал строительный мусор, когда под ним провалилась кровля, от чего он упал и получил травмы. Мальчик, который работал нелегально, попал в больницу.

Через дыру в крыше ребенок упал

В Новосибирске началась доследственная проверка по факту травмирования подростка на предприятии, сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Расследование проводит отдел Следственного комитета по Кировскому району Новосибирск в связи с получением травм 16-летним подростком при работе на пивзаводе.

По предварительным данным СК, несовершеннолетний неофициально трудоустроился на завод по производству пива.

- В дневное время 18 августа во время уборки несовершеннолетним строительного мусора с крыши, под ним провалилась кровля, от чего он упал и получил травмы. После происшествия подросток был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь, - рассказали в ведомстве. - Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", школьник устроился на пивзавод на лето, чтобы подработать - скидывал с крыши здания демонтированное покрытие. Прокуратура тоже по сообщениям СМИ организовала проверку соблюдения трудовых прав несовершеннолетнего. Прокурор оценит соблюдение на предприятии "Русская Солодовенная Компания", а также подрядной организации "Армакс" трудового законодательства (об охране труда, о заключении трудового договора), а также законодательства о защите прав детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

- 16-летний местный житель неофициально, без трудового контракта, трудоустроился на предприятие - пивзавод на ул. Петухова, 79 к. 2. Ребенок выполнял работу грузчика, скидывал с крыши здания демонтированное покрытие, - рассказали в облпрокуратуре.

По последней информации, подросток находится в нейрохирургическом отделении, его состояние стабильное, он находится в сознании. Мальчик получил сотрясение головного мозга, а также переломы.

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