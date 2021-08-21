Подробности пожара на производстве обоев «Элизиум» в Бердске: Сгорела венткамера. Смотрите фото
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Подробности пожара на производстве обоев «Элизиум» в Бердске: Сгорела венткамера. Смотрите фото

2:27:218/21/2021,Анастасия СолодковаФото: Предоставлены Вячеславом Даховым
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Загорание произошло в венткамере на площади 10 кв. метров, было сильное задымление. Причину назовут дознаватели бердского ОНД, которые будут расследовать происшествие.

10 метров вентиляции горели на "Элизиуме"

Причины возникновения огня в вентиляционной системе предстоит установить дознавателю ОНД. На технологический процесс пожар не повлиял.

Стали известны подробности пожара, который произошел в субботу днем на предприятии по производству обоев «Элизиум» в Бердске. Оно находится на бывшей хамзаводской промплощадке.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», огонь вспыхнул около полудня в системе вентиляции предприятия — под крышей здания высотой с пятиэтажный дом. Первоначально пожару присвоили повышенный, четвертый ранг сложности. Поэтому на место ЧП направили почти все машины двух бердских пожарных частей.

Но позже категорию пожара снизили до первой, рассказал подробности «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердской противопожарной службы Вячеслав Дахов. По его словам, горела вентиляционная камера в большом цехе по производству обоев.

-Загорание произошло в венткамере на площади 10 кв. метров, было сильное задымление. Погибших и пострадавших нет. Понизили четвертый номер пожара до первого. Возгорание уже ликвидировали, - прокомментировал Дахов, отметив, что оборудование в цехе не пострадало. - Технологический процесс, собственно производство, оборудование не пострадали. Горело внутри венткамеры.

По его словам, одна из версий — загорелись отходы в вентиляционной системе, которые долго скапливались и это все воспламенилось в определенный момент. Не исключено, что пожар спровоцировала искра либо от вентилятора, либо от сварочных работ, отметил Дахов, подчеркнув, что истинную причину назовут дознаватели бердского отдела надзорной деятельности, которые будут расследовать происшествие.

- Может, какие-то работы проводились наверху и искра упала. Мне это неизвестно. Может, от вентилятора искра пошла. Причины пожара устанавливаются, - констатировал Вячеслав Дахов.

Самостоятельно эвакуировались из цеха два человека. Угрозы для людей и оборудования огонь не представлял.

Следы пожара видны снаружи

Сначала пожару присвоили повышенный 4-й ранг

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