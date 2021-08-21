Бесплатная пицца: Новый способ придумали мошенники для охоты на персональные данные россиян

Имитации рекламной компании от крупных банков - новый способ добраться до личных данных граждан.
Злоумышленники создают сайты и используют бренды крупных банков. Розыгрыш бесплатной пиццы производится с регистрацией клиента, который не подозревает об обмане, и добровольно сообщает номера, приходящие в смс, тем самым позволяя проникнуть в личный кабинет.
Компания по информационной безопасности Infosecurity сообщает о данной схеме в своем Telegram-канале. Большая часть мошеннических действий происходит от имени Альфа-банка.
Сотрудники данной организации подтвердили сообщения о мошенниках и заявили о выявлении и блокировке таких сайтов. Данная схема начала работать с середины июля, в настоящее время действия мошенников только активизируются.
В службе безопасности спецсервисов рассказали, что аферисты используются домены, в которых нет слова «банк», а срок их существования не превышает 24 часов, пишет РБК.
- Мошенники охотятся за персональными данными клиентов всех крупных банков. Как правило, они используют фишинговую страницу, очень похожую на сайт банка, с отличием в написании — в одной букве или символе, — где требуется ввести свои персональные данные, - предупреждают в Альфа-банке.