Нежные имена для девочек на первый месяц осени – сентябрь

Как только закончены основные приготовления, связанные с приемом нового члена семьи в дом, а также после получения заключения УЗИ о будущем поле вашего малыша, родители довольно часто начинают задумываться еще до рождения ребенка о том, какое имя дать малышу. Вариантов имён существует огромное количество, среди которых встречаются довольно редкие и необычные, а также самые популярные.
Имена делятся и по знакам зодиака и по году рождения. Вариантов имен преогромное количество, но предстоит выбрать только одно, причём к этому процессу нужно подойти очень ответственно, поскольку с этим именем вашему ребенку предстоит прожить всю свою жизнь всегда хочется чтобы имя подарила лёгкую и счастливую судьбу малышу, чтобы он ни в чём не нуждался и не испытывал особенных трудностей.
Зачастую к процессу выбора имени присоединяются самые ближайшие родственники, а также друзья. Мы же сегодня хотим рассказать вам о самых нежных именах для девочек, которые рождаются под знаками зодиака Льва и Девы, то есть в сентябре. Девочки, которые рождаются в первый осенний месяц, всегда очень чистоплотны и обожают порядок, их аккуратность зачастую развивается до педантичности.
Часто они растут с лидерскими качествами, могут быть вспыльчивыми и непредсказуемыми, но довольно быстро отпускают обиды и никогда не выступают "за" конфликты. Эти девушки умеют готовить и любят этот процесс, причём довольно часто пробует различные эксперименты. Из негативных качеств можно назвать только чрезмерную тщательность и аккуратность, которые могут развиться до гипертрофических размеров и будут доставлять дискомфорт и самой девочке и её окружению.
Если выбирать имя по святцам, то есть по именам святых, почитаемых в сентябре, то можно выбрать какие именно: Ангелина, Василиса, Евгения, Ксения, Любовь, Людмила, София, Татьяна.
Из самых старинных и экзотических имен можно выбрать: Аделина, Ариадна, Ия, Фёкла.
По знаку зодиака прекрасно подойдут имена Анна, Вера, Каролина, Любовь, София, Людмила.