Сбежавшего после смертельного ДТП на трассе Р-254 водителя Fiat Ducato задержали в Бердске 
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Сбежавшего после смертельного ДТП на трассе Р-254 водителя Fiat Ducato задержали в Бердске 

3:04:058/21/2021
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Его задержали в течение часа после того, как от насмерть сбил 22-летнего пешехода. Операция проходила в центре Бердска при участии сотрудников Росгвардии.

Водитель, вероятно, не заметил, идущего навстречу по обочине пешехода

В Коченевском районе Новосибирской области 19 августа погиб 22-летний мужчина. Сбивший его на трассе Р-254 "Иртыш" водитель скрылся с места происшествия, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Пешеход двигался по проезжей части во встречном направлении. На его одежде не было светоотражающих элементов.

Около 23 часов 42-летний мужчина, управляя автомобилем Fiat Ducato, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении города Новосибирска и на 1376-м км трассы совершил наезд на пешехода, — сообщали в региональном управлении ГИБДД.

По информации портала АвтоБердск, задержание Fiat Ducato произошло в 23.45 в центре Бердска при участии сотрудников Росгвардии.

— Сотрудники госавтоинспекции обнаружили на месте происшествия правое боковое зеркало заднего вида с идентификационным номером, который помог установить марку автомобиля и в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, причастный водитель в течение часа был задержан сотрудниками ГИБДД в Бердске, - ссылается АвтоБердск на собственный источник.

После задержания в Бердске подозреваемый был доставлен в отдел полиции по Коченевскому району - по месту совершения преступления.

Отмечается, что водитель автомобиля Fiat, 1979 года рождения, был трезвым.

Полицейские установили, что водитель за последний год 28 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

За оставление места ДТП он уже привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. А по факту гибели человека в ДТП проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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