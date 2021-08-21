Вакцина от коронавируса в нос готова: Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям

В Центре имени Гамалеи готовы к клиническим испытаниям назальной вакцины. Доклинические испытания все проведены, сообщил Александр Гинцбург, возглавляющий учреждение.
- С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям, - сказал он.
По словам специалиста, данная вакцина — это второй компонент «Спутника V», который вводится в нос при помощи специального шприца с насадкой.
Ранее Гинцбург анонсировал начало данных испытаний и планировал их провести в конце 2021 года. Регистрация была запланирована на 2022 год, пишет ТАСС.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сейчас в России ставят прививки четырьмя вакцинами, в том числе при ревакцинации от коронавируса.