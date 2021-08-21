22 августа РПЦ празднует Собор Соловецких святых: главные запреты дня и самая важная молитва для исцеления души и тела
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22 августа РПЦ празднует Собор Соловецких святых: главные запреты дня и самая важная молитва для исцеления души и тела

9:20:228/21/2021Фото: YouTube
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Читая молитву, постарайтесь, чтобы никто не мешал, а ваш дух был спокоен. Текст можно произносить вслух или про себя — Господь в любом случае услышит.

икона
Торжество в честь Собора Соловецких Святых было учреждено в 1993 году

22 августа православные отмечают праздник в честь Собора Соловецких святых. Считается, что начало знаменитой монашеской обители на Русском Севере  было положено в 1429 году. Тогда преподобные Герман и Савватий вместе прибыли на Соловецкий остров, чтобы посвятить себя подвигу безмолвия. Вскоре Савватий умер, а на Соловки приехал преподобный Зосима: он тоже горел желанием жить в иночестве и был наслышан о тихой уединенной обители. Зосима построил здесь первый храм. Еще на протяжении пяти веков после первых подвижников Соловецкому  острову суждено будет притягивать к себе истинных служителей Господа и оставаться духовным центром русского православия. Из стен  Соловецкого монастыря выйдут многие известные церковные иерархи, некоторые из которых прославятся своим чудотворством.

Торжество в честь Собора Соловецких Святых было учреждено в 1993 году резолюцией патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 22 августа в храмах проводятся праздничные служения. Церковь также рекомендует молиться дома, чтя память Соловецких постриженников. Вот какую молитву хорошо будет прочитать 22 августа:


Читая молитву, постарайтесь, чтобы никто не мешал, а ваш дух был спокоен. Текст можно произносить вслух или про себя — Господь в любом случае услышит.

Также не забывайте, что в дни церковных праздников запрещается заниматься делами, связанными с обогащением. В отношении домашней рутины правила не такие строгие: выполняйте в меру и в случае необходимости. Кроме того, на празднование Собора Соловецких Святых распространяются запреты Успенского поста,  который в самом разгаре: допускается принимать горячую постную пищу с растительным маслом. От участиях в шумных посиделках  22 августа лучше отказаться. Конечно же, нельзя ссориться, сквернословить, завидовать и гневаться.

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