22 августа РПЦ празднует Собор Соловецких святых: главные запреты дня и самая важная молитва для исцеления души и тела

22 августа православные отмечают праздник в честь Собора Соловецких святых. Считается, что начало знаменитой монашеской обители на Русском Севере было положено в 1429 году. Тогда преподобные Герман и Савватий вместе прибыли на Соловецкий остров, чтобы посвятить себя подвигу безмолвия. Вскоре Савватий умер, а на Соловки приехал преподобный Зосима: он тоже горел желанием жить в иночестве и был наслышан о тихой уединенной обители. Зосима построил здесь первый храм. Еще на протяжении пяти веков после первых подвижников Соловецкому острову суждено будет притягивать к себе истинных служителей Господа и оставаться духовным центром русского православия. Из стен Соловецкого монастыря выйдут многие известные церковные иерархи, некоторые из которых прославятся своим чудотворством.
Торжество в честь Собора Соловецких Святых было учреждено в 1993 году резолюцией патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 22 августа в храмах проводятся праздничные служения. Церковь также рекомендует молиться дома, чтя память Соловецких постриженников. Вот какую молитву хорошо будет прочитать 22 августа:
Читая молитву, постарайтесь, чтобы никто не мешал, а ваш дух был спокоен. Текст можно произносить вслух или про себя — Господь в любом случае услышит.
Также не забывайте, что в дни церковных праздников запрещается заниматься делами, связанными с обогащением. В отношении домашней рутины правила не такие строгие: выполняйте в меру и в случае необходимости. Кроме того, на празднование Собора Соловецких Святых распространяются запреты Успенского поста, который в самом разгаре: допускается принимать горячую постную пищу с растительным маслом. От участиях в шумных посиделках 22 августа лучше отказаться. Конечно же, нельзя ссориться, сквернословить, завидовать и гневаться.