В какие даты нужно посадить тюльпаны осенью

В Древнем Иране жили талантливый зодчий Фархад и прекрасная принцесса Ширин. Лишь увидев друг друга, молодые люди поняли, что полюбили — искренне и бескорыстно. Об их светлом чувстве узнал местный богач и разгневался: он сам мечтал жениться на Ширин. Тогда богач пустил слух, что принцесса мертва. Услышав страшную новость, Фархад обезумел от горя. Он сел на коня и врезался в скалу. На месте гибели несчастного на следующий день появились цветы с алыми бутонами.
Конечно, рассказанная история является всего лишь легендой, а точнее легендой о тюльпанах. Издревле людям казалось, что в этом растении есть какая-то загадка. Красота тюльпанов сдержанная, скромная. Но как она озаряет сад весной: вокруг все еще голо и неуютно, а тюльпаны уже начинают распускаться. Чтобы порадоваться их цветению следующем году, похлопотать придется нынешней осенью.
Высаживают луковички нужно за три-четыре недели до наступления серьезных заморозков, чтобы цветы успели укорениться. При этом не должно быть слишком жарко — иначе начнется вегетация. Хорошо, если на момент высадки ночи уже стоят прохладные, и температура воздуха доходит до +10 °C. Примерной такой же должна быть и температура почвы на глубине длины карандаша. Оптимальную дату для высадки можно определить, изучив прогноз погоды для своего региона. Так, например, в Сибири и на Урале обычно это начало сентября, в средней полосе России — середина сентября, а на юге — октябрь. Если есть погодные аномалии, сроки сдвигаются.
Неплохо свериться и с лунным календарем. Считается, что нельзя перемещать луковичные в грунт в Полнолуние и Новолуние. Идеальное время — убывающая фаза, тогда все силы растения будут направлены на формирование корня.
Кроме того, астрологи советуют обращать внимание, в каком зодиакальном созвездии прибывает ночное светило: есть знаки очень плодородные, есть умеренно плодородные, а есть бесплодные. Вот несколько хороших дат для посадки тюльпанов на ближайшую перспективу:
23-25 сентября, 21-22 октября — убывающая Луна в Тельце (знак средней плодовитости)
1, 2 сентября, 28-30 сентября, 27 октября — убывающая Луна в Раке (очень плодовитый).
В остальные даты сентября и октября тюльпаны лучше на сажать: Луна будет либо растущей, либо пребывать в бесплодных знаках, а это Овен, Лев, Близнецы, Дева. Соблюдая советы из статьи, вы сможете получить крупные яркие бутоны.