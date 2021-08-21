В какие даты нужно посадить тюльпаны осенью
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В какие даты нужно посадить тюльпаны осенью

10:20:588/21/2021Фото: pxfuel
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Красота тюльпанов сдержанная, скромная. Но как она озаряет сад весной: вокруг все еще голо и неуютно, а тюльпаны уже начинают распускаться.

тюльпаны
Высаживают луковички нужно за три-четыре недели до наступления серьезных заморозков

В Древнем Иране жили талантливый зодчий Фархад и прекрасная принцесса Ширин. Лишь увидев друг друга, молодые люди поняли, что полюбили —  искренне и бескорыстно. Об их светлом чувстве узнал местный богач и разгневался:  он сам мечтал жениться на Ширин. Тогда богач пустил слух, что принцесса мертва. Услышав страшную новость, Фархад обезумел от горя. Он сел на коня и врезался в скалу. На месте гибели несчастного на следующий день появились цветы с алыми бутонами.

Конечно, рассказанная история является всего лишь легендой, а точнее легендой о тюльпанах. Издревле людям казалось, что в этом растении есть какая-то загадка. Красота тюльпанов сдержанная, скромная. Но как она озаряет сад весной: вокруг все еще голо и неуютно, а тюльпаны уже начинают распускаться.  Чтобы порадоваться их цветению следующем году, похлопотать придется нынешней осенью.

Высаживают луковички нужно  за три-четыре недели до наступления серьезных заморозков, чтобы цветы успели укорениться. При этом не должно быть слишком жарко — иначе начнется вегетация. Хорошо, если на момент высадки ночи уже стоят прохладные, и температура воздуха доходит до +10 °C.  Примерной такой же должна быть и температура почвы на глубине длины карандаша. Оптимальную дату для высадки можно определить, изучив прогноз погоды для своего региона. Так, например, в Сибири и на Урале обычно это начало сентября, в средней полосе России — середина сентября,  а на юге — октябрь. Если есть погодные аномалии, сроки сдвигаются.

Неплохо свериться и с лунным календарем. Считается, что нельзя перемещать луковичные в грунт в Полнолуние и Новолуние. Идеальное время — убывающая фаза, тогда все силы растения будут направлены на формирование корня.

Кроме того, астрологи советуют обращать внимание, в каком зодиакальном созвездии прибывает ночное светило: есть знаки очень плодородные, есть умеренно плодородные, а есть бесплодные. Вот несколько хороших дат для посадки тюльпанов на ближайшую перспективу:

23-25 сентября, 21-22 октября  — убывающая Луна в Тельце (знак средней плодовитости)

1, 2 сентября, 28-30 сентября, 27 октября — убывающая Луна в Раке (очень плодовитый).

В остальные даты сентября и октября тюльпаны лучше на сажать: Луна будет либо растущей, либо пребывать в бесплодных знаках, а это Овен, Лев, Близнецы, Дева. Соблюдая советы из статьи, вы сможете получить крупные яркие бутоны.

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