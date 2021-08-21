После увольнения с позором разбогатела многодетная медсестра: Муж втянулся
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После увольнения с позором разбогатела многодетная медсестра: Муж втянулся

4:10:418/21/2021Фото: © Instagram / theallierae
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После регистрации на сайте для взрослых с целью публикации своих откровенных фото, ее тайну раскрыли на работе в клинике и уволили по причине недостойного поведения.

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37-летняя многодетная мать Элли Рэй из Бостона работала медсестрой. При этом мать троих детей была зарегистрирована на сайте для взрослых OnlyFans, где публиковала свои откровенные фотографии.

Коллеги по работе обнаружили второе увлечение своей сотрудницы и призвали уволиться, чтобы не позорить их клинику. По словам Элли, она бросила работу и ни о чем не жалеет, так как доход на портале намного превышает ее зарплату.

- Я зарабатывала на OnlyFans больше, чем в больнице. А медсестрой работала только потому, что мне это нравилось. Но как только на меня поставили клеймо «девушка с OnlyFans» отступать было уже некогда, - поделилась Элли Рэй.

Сначала Элли переживала, а потом ощутила, что увольнение ей только помогло, она не только о перестала ходить на работу, где проводила смены по 14 часов, но и разбогатела.

Ежемесячно девушка получает не меньше 75 тысяч долларов. Подписчики переводят ей деньги за снимки и ролики эротического содержания. Муж поддерживает Элли в ее увлечении, которое приносит в семью деньги , кроме того стал сниматься вместе с ней и записывать порноклипы.

Супруги рады, что их жизнь стала намного ярче, они не боятся экспериментов в постели, пишет Daily Star.

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