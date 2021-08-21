Капуста на зиму: 3 лучших рецепта засолки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Капуста на зиму: 3 лучших рецепта засолки

11:20:508/21/2021Фото: pxhere
0

Хороша капуста и в салат, и в суп, и к мясу, и к рыбы, и даже самую простую толченую картошку капуста превратит в объедение. А солить ее несложно, остается только выбрать рецепт.

капуста
Квасить капусту можно разными способами

Если на грядке созрел урожай капусты, сложно удержаться от соблазна засолить вилочек или два. Ведь это блюдо всегда кстати зимой. Хороша капуста и в салат, и в суп, и к мясу, и к рыбы, и даже самую простую толченую картошку капуста превратит в объедение. А солить ее несложно, остается только выбрать рецепт.

Самый быстрый рецепт

Это самый простой и беспроигрышный вариант приготовления хрустящей закуски. На трёхлитровую банку понадобиться 2-2,5 кг капусты. Измельчить ее можно ножом, специальной шинковкой или даже в комбайне, если он подходит для этой цели. К капусте добавляем одну натертую морковь и  укладываем получившийся салат в чистую банку. Уплотняем, но не слишком сильно — чтобы капуста не пустила сок. Затем нужно будет залить все водой: можно брать холодную кипяченую или бутилированную, или даже фильтрованную из-под крана. Предварительно в воде растворяют две столовые ложки не йодированной соли и сахар — от одной столовой ложки до двух, зависит от степени горечи капусты. Вода должна полностью покрывать овощную смесь. В конце накройте банку неплотно крышкой или марлей и оставьте при комнатной температуре. Каждый день капусту необходимо протыкать, например, палочкой для суши — так будут выходить газы. Примерно на третьи сутки капуста станет хрустящей и вкусной. Уберите ее в холодильник или погреб на длительное хранение.

Квашеная капуста с клюквой

Хотите сделать квашеную капусту еще полезнее? Добавьте клюкву — природный антиоксидант, богатый витамина С и B, микроэлементами. Для этого метода 2-2,5 кг капусты нашинковать, добавить морковь, как в предыдущем рецепте. Затем возьмите пластиковое ведро или кастрюлю и выложите овощные слои, перемежая их с клюквой. Толочь ягоду не нужно, она используется целая. Всего на рецепт уходит примерно 200 граммов клюквы. Далее нужно залить капусту литром воды с растворенными в ней двумя ложками соли. Вода не покроет закуску полностью, это нормально. Накройте капусту, например, тарелкой и сверху водрузите утяжелитель. Получится гнёт. Таким образом капуста должна простоять при комнатной температуре два — три дня. Периодически ее протыкают.  Когда уйдёт пена, соленье готово, уберите в холод.

Грузинский рецепт квашеной капусты

Этот рецепт многим покажется нестандартным, потому что он грузинский. Но капуста получится  невероятной: хруст  —  как от снега в минус 20. Для приготовления потребуется половина среднего вилка. Его обычно  нарезают квадратами 3 x 3 см. Также нужен пучок сельдерея, четыре зубчика в чеснока, один некрупный красный перец, одна средняя свекла. Укладывать все в кастрюлю  слоями: капусту посыпать острыми ингредиентами, зеленью и положить сверху свеклу, нарезанную чипсами, потом снова слой капусты, и так далее. Залить литром воды с растворенной в ней одной столовой ложкой соли. Убрать под гнет и оставить при комнатной температуре на шесть суток. Периодически протыкать. После готовности хранить в холоде. Приятного аппетита!

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Врачи объяснили, почему люди повторно заражаются коронавирусом
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
дачарецепткапустаквашеная капуста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

По какому рецепту квасите вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Капуста на зиму: 3 лучших рецепта засолки
11:20:50 8/21/2021
Капуста на зиму: 3 лучших рецепта засолки
Рак, Дева и Козерог остро захотят побыть в одиночестве в дни Голубой Луны в Полнолуние с 21 августа по 23 августа 2021 года
11:10:12 8/21/2021
Рак, Дева и Козерог остро захотят побыть в одиночестве в дни Голубой Луны в Полнолуние с 21 августа по 23 августа 2021 года
Рыбак поймал ультра-редкого краба, похожего на пирожное
11:00:48 8/21/2021
Рыбак поймал ультра-редкого краба, похожего на пирожное
Привычка пить алкоголь дает шанс дожить до 90 лет: результаты исследования
10:59:09 8/21/2021
Привычка пить алкоголь дает шанс дожить до 90 лет: результаты исследования
Статины: лучшее и худшее время дня для приема статинов - исследование
10:52:28 8/21/2021
Статины: лучшее и худшее время дня для приема статинов - исследование
797 человек умерли от коронавируса за сутки на 21 августа в России. Новых зараженных - 20 647
10:42:46 8/21/2021
797 человек умерли от коронавируса за сутки на 21 августа в России. Новых зараженных - 20 647
Спутник Лайт: показан для ревакцинации и вакцинации людям старше 60 лет
10:32:28 8/21/2021
Спутник Лайт: показан для ревакцинации и вакцинации людям старше 60 лет
В какие даты нужно посадить тюльпаны осенью
10:20:58 8/21/2021
В какие даты нужно посадить тюльпаны осенью
Всех сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников задержали
10:20:38 8/21/2021
Всех сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников задержали
22 августа РПЦ празднует Собор Соловецких святых: главные запреты дня и самая важная молитва для исцеления души и тела
9:20:22 8/21/2021
22 августа РПЦ празднует Собор Соловецких святых: главные запреты дня и самая важная молитва для исцеления души и тела