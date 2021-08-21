Капуста на зиму: 3 лучших рецепта засолки

Если на грядке созрел урожай капусты, сложно удержаться от соблазна засолить вилочек или два. Ведь это блюдо всегда кстати зимой. Хороша капуста и в салат, и в суп, и к мясу, и к рыбы, и даже самую простую толченую картошку капуста превратит в объедение. А солить ее несложно, остается только выбрать рецепт.
Самый быстрый рецепт
Это самый простой и беспроигрышный вариант приготовления хрустящей закуски. На трёхлитровую банку понадобиться 2-2,5 кг капусты. Измельчить ее можно ножом, специальной шинковкой или даже в комбайне, если он подходит для этой цели. К капусте добавляем одну натертую морковь и укладываем получившийся салат в чистую банку. Уплотняем, но не слишком сильно — чтобы капуста не пустила сок. Затем нужно будет залить все водой: можно брать холодную кипяченую или бутилированную, или даже фильтрованную из-под крана. Предварительно в воде растворяют две столовые ложки не йодированной соли и сахар — от одной столовой ложки до двух, зависит от степени горечи капусты. Вода должна полностью покрывать овощную смесь. В конце накройте банку неплотно крышкой или марлей и оставьте при комнатной температуре. Каждый день капусту необходимо протыкать, например, палочкой для суши — так будут выходить газы. Примерно на третьи сутки капуста станет хрустящей и вкусной. Уберите ее в холодильник или погреб на длительное хранение.
Квашеная капуста с клюквой
Хотите сделать квашеную капусту еще полезнее? Добавьте клюкву — природный антиоксидант, богатый витамина С и B, микроэлементами. Для этого метода 2-2,5 кг капусты нашинковать, добавить морковь, как в предыдущем рецепте. Затем возьмите пластиковое ведро или кастрюлю и выложите овощные слои, перемежая их с клюквой. Толочь ягоду не нужно, она используется целая. Всего на рецепт уходит примерно 200 граммов клюквы. Далее нужно залить капусту литром воды с растворенными в ней двумя ложками соли. Вода не покроет закуску полностью, это нормально. Накройте капусту, например, тарелкой и сверху водрузите утяжелитель. Получится гнёт. Таким образом капуста должна простоять при комнатной температуре два — три дня. Периодически ее протыкают. Когда уйдёт пена, соленье готово, уберите в холод.
Грузинский рецепт квашеной капусты
Этот рецепт многим покажется нестандартным, потому что он грузинский. Но капуста получится невероятной: хруст — как от снега в минус 20. Для приготовления потребуется половина среднего вилка. Его обычно нарезают квадратами 3 x 3 см. Также нужен пучок сельдерея, четыре зубчика в чеснока, один некрупный красный перец, одна средняя свекла. Укладывать все в кастрюлю слоями: капусту посыпать острыми ингредиентами, зеленью и положить сверху свеклу, нарезанную чипсами, потом снова слой капусты, и так далее. Залить литром воды с растворенной в ней одной столовой ложкой соли. Убрать под гнет и оставить при комнатной температуре на шесть суток. Периодически протыкать. После готовности хранить в холоде. Приятного аппетита!