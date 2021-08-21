Труп убитой девушки 5 дней пролежал в квартире: Подозреваемый признался, как душил
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Труп убитой девушки 5 дней пролежал в квартире: Подозреваемый признался, как душил

5:13:428/21/2021Фото: Следком
0

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 25-летний знакомый погибшей. На допросе он рассказал о конфликте.

Убийство произошло после конфликта во время распития алкоголя

В Москве удалось задержать подозреваемого в убийстве 23-летней девушки. 20 августа ее тело было обнаружено в квартире по улице Бартеневской. По версии следователей, тело пролежало не менее пяти дней с момента, когда произошла насильственная смерть.

- Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщают на сайте СК.

В СК опубликовали видео задержания и допроса подозреваемого в причинении смерти своей знакомой. Он дал признательные показания и рассказал, как все было на самом деле.

- По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 25-летний знакомый потерпевшей. В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следствию, что он совместно с потерпевшей распивал спиртные напитки и у них произошёл конфликт, в ходе которого он ударил девушку, после чего удушил. В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщают в СУ СКР по Москве.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Судью в РФ обвинили в коррупции и нашли ее труп
Водитель скорой помощи отбил у насильника россиянку на вызове
Развлечения талибов в Кабуле попали на видео
Начальник ГИБДД устроил ДТП с погибшими из ФСБ
задержаниеконфликтраспитие спиртных напитковубийство девушкиСУ СКР по Москве
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Думал не найдут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россиянин в поисках убежища переплыл в Японию с Курил
4:47:46 8/21/2021
Россиянин в поисках убежища переплыл в Японию с Курил
Бердск«Нам этот аппендикс не нужен»: Против магазина-пекарни прямо под окнами многоэтажек собирают подписи жители Бердска
4:30:59 8/21/2021
«Нам этот аппендикс не нужен»: Против магазина-пекарни прямо под окнами многоэтажек собирают подписи жители Бердска
Магнитные бури в сентябре 2021: даты мощных геоударов
4:20:22 8/21/2021
Магнитные бури в сентябре 2021: даты мощных геоударов
После увольнения с позором разбогатела многодетная медсестра: Муж втянулся
4:10:41 8/21/2021
После увольнения с позором разбогатела многодетная медсестра: Муж втянулся
Умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 21 августа посчитали в России
3:52:28 8/21/2021
Умерших от коронавируса и новых зараженных за сутки на 21 августа посчитали в России
Вакцина от коронавируса в нос готова: Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям
3:34:49 8/21/2021
Вакцина от коронавируса в нос готова: Центр им. Гамалеи готов к клиническим испытаниям
Благоприятные даты для выкапывания картофеля по лунному календарю в конце августа и сентябре 2021 года
3:20:42 8/21/2021
Благоприятные даты для выкапывания картофеля по лунному календарю в конце августа и сентябре 2021 года
Бесплатная пицца: Новый способ придумали мошенники для охоты на персональные данные россиян
3:16:24 8/21/2021
Бесплатная пицца: Новый способ придумали мошенники для охоты на персональные данные россиян
БердскСбежавшего после смертельного ДТП на трассе Р-254 водителя Fiat Ducato задержали в Бердске 
3:04:05 8/21/2021
Сбежавшего после смертельного ДТП на трассе Р-254 водителя Fiat Ducato задержали в Бердске 
Скрытые налоги оплачивают ежедневно россияне: На что накручивают, ответил эксперт
2:43:33 8/21/2021
Скрытые налоги оплачивают ежедневно россияне: На что накручивают, ответил эксперт