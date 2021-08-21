Труп убитой девушки 5 дней пролежал в квартире: Подозреваемый признался, как душил

В Москве удалось задержать подозреваемого в убийстве 23-летней девушки. 20 августа ее тело было обнаружено в квартире по улице Бартеневской. По версии следователей, тело пролежало не менее пяти дней с момента, когда произошла насильственная смерть.
- Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщают на сайте СК.
В СК опубликовали видео задержания и допроса подозреваемого в причинении смерти своей знакомой. Он дал признательные показания и рассказал, как все было на самом деле.
- По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 25-летний знакомый потерпевшей. В ходе допроса он полностью признал свою вину, пояснив следствию, что он совместно с потерпевшей распивал спиртные напитки и у них произошёл конфликт, в ходе которого он ударил девушку, после чего удушил. В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, - сообщают в СУ СКР по Москве.