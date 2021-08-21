«Нам этот аппендикс не нужен»: Против магазина-пекарни прямо под окнами многоэтажек собирают подписи жители Бердска
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«Нам этот аппендикс не нужен»: Против магазина-пекарни прямо под окнами многоэтажек собирают подписи жители Бердска

4:30:598/21/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Кроме того, бердчане возмущены захламленным состоянием частной территории, где может произойти несчастье с ребенком. На публичных слушаниях они намерены сказать "нет".

На строительный мусор уже почти два месяца любуются жители многоэтажек на ул. К. Маркса

На 26 августа в Бердске назначены публичные слушания по изменению категории земли в центре города. Слушания пройдут по инициативе собственника участка, который хочет построить магазин с пекарней. Речь идет о территории в 1173 кв. метра на ул. Первомайской — напротив школы №1 за 9-этажкой №24 на ул. К. Маркса. Будущий магазин будет размещаться прямо под окнами многоквартирного дома.

Сейчас участок имеет назначение «для индивидуального жилищного строительства». Но собственник, выкупив землю под частным домом и соседний пустырь, решил распорядиться по-своему — для торговой точки. Эта идея категорически не понравилась жителям многоэтажки. Они сетуют на то, что в их доме и так нет дворовой территории, а тут еще под окнами будет «проходной двор, подъезд машин, дым от пекарни».

Землю могут не отдать

Мэрия Бердска пригласила на публичные слушания все заинтересованные стороны, которые вправе высказывать свои «за» и «против». Напомним, что общественное обсуждение по земле — это обязательная процедура, установленная градостроительными нормами. И бывают случаи, когда администрация отказывается менять назначение земли, если соседи против.

Например, 16 августа 2021 года своим постановлением мэр Бердска Евгений Шестернин отказал в строительстве магазина на одном из участков СНТ «Швейник». Так как «размещение объекта капитального строительства не соответствует генеральному плану города Бердска, документации по планировке территории, а также в связи с отсутствием согласия собственников смежных земельных участков».

Аналогичные решения, по тем же основаниям и в тот же день принял глава города по еще одному запросу на магазин в «Швейнике» и в СНТ «Заречном». Во втором дачном обществе на участке №2 хотели построить автомастерскую.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», территория, которую просят под магазин на ул. Первомайской, в генплане развития города в далекой перспективе будут застроена многоэтажными домами. Частный сектор расселят и снесут.

Люди против

Оказалось, что по меньшей мере половина жителей дома №24 на ул. К. Маркса выступают против такого «слишком тесного соседства» с магазином.
- У меня 94 подписи жителей против строительства магазина с пекарней, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» старший по дому Альберт Лобанов, отметив, что он вместе с инициативной группой обязательно примет участие в публичных слушаниях и выскажет свои аргументы.

По словам Лобанова, многоквартирный дом по адресу: ул. К. Маркса, 24 один из немногих в Бердске, которые не имеют своего двора. При сдаче дома «поляна» за домом оказалась в частных руках.

- В результате «многоходовок» дом лишился придомовой территории. Выход из подъездов — практически на проезжую часть. И этот аппендикс в виде магазина нам не нужен. Торговых точек и пекарен вокруг хватает. Это раз. Во-вторых, где покупатели будут ставить машины, если все вокруг дома заставлено, а парковки у магазина не будет? Возле школы, которая напротив. Разгрузочные работы будут под окнами жителей. Там и транспорт ходить будет, и все выходы из магазина окажутся на наш дом, - перечислил перспективы старший по дому.

При этом широкий тротуар, проходящий за 9-этажкой и вплотную примыкающий к пока пустующему и заваленному мусором участку, является собственностью многоквартирного дома. Лобанов уверен, что новая торговая точка будет использовать дорогу в своих целей — просто другого места нет.

Захламленный пустырь вместо собачьей площадки

Кроме того, старший по дому крайне возмущен нынешним состоянием площадки после сноса дома.
- Блоки навалили, дети там играют. Не дай бог, какие сдвигу пойдут — ребенка придавит. Страшная вещь. А на месте снесенного частного дома ямы от туалетов остались — тоже опасно. Отношение предпринимателя к самой площадке очень настораживает. Конечно, он живет в Новосибирске и ему, наверное, безразлично, каково местным жителям. Снесли дом, так вы приведите территорию в надлежащий вид! - возмущен Альберт Лобанов.

Он отметил, что протестные настроения царят еще в одном доме по соседству - №22. Но старший по дому сейчас отсутствует и просто некому собрать подписи.
- Люди возмущены таким отношением, - уверен Лобанов.
По его словам, он сейчас готовится к публичным слушаниям, чтобы аргументированно «показать все безобразия» и печальные для местных жителей перспективы строительства магазина с пекарней.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с конца июня более недели на пустыре, который использовали для выгула собак, лежал огромными кучами строительный мусор. Люди возмущались, но понимали — при сносе дома без этого не обойтись. Но загажена территория и сейчас, 21 августа. Между тем вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров объяснял, что мусор не может находиться даже на частной земле. За это собственника могут наказать.

Пейзаж в центре города напротив школы

Раньше здесь выгуливали собак

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