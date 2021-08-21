Самолет Superjet-100 подал сигнал бедствия: Он летит из Волгограда в Москву

Пассажирский самолет Sukhoj Superjet-100 подал сигнал бедствия 21 августа. Как сообщил источник в экстренных службах, самолет выполняет рейс из Волгограда в Москву.
Сигнал бедствия поступил, когда борт находился над Тамбовской областью.
Причина пока неизвестна, но экипаж резко снизил высоту. Возможно на борту произошла разгерметизация.
Как стало известно, борт должен приземлиться в московском аэропорту Шереметьево.
"Самолет рейсом Волгоград - Москва, находящийся в воздухе, подал сигнал бедствия. Что конкретно случилось, пока не известно", - цитирует ТАСС свой источник.