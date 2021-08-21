Статины: лучшее и худшее время дня для приема статинов - исследование
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Статины: лучшее и худшее время дня для приема статинов - исследование

10:52:288/21/2021Фото: pxhere.com
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Статины - это группа лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови.

рука, таблетки
Статины - это группа лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови

Статины - это первая линия защиты от чрезвычайно высокого уровня холестерина для многих людей с риском сердечных заболеваний. Однако лучшее время для приема статинов для оптимизации их воздействия изучено не так хорошо - исследование пролило свет на это.

Статины - это группа лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Холестерин ЛПНП накапливается на внутренней стороне стенок артерий, повышая риск сердечных заболеваний . Таким образом, прием статинов может стать спасительным мероприятием для многих людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний, пишет express.co.uk.

Менее ясно знать, когда делать ставки на статины, чтобы оптимизировать их влияние на высокий уровень холестерина.

Исследование, опубликованное в Британском медицинском журнале (BMJ), было направлено на то, чтобы определить, значительно ли отличается эффективность приема симвастатина утром от его приема вечером.

Исследователи сделали это, измерив концентрацию холестерина в сыворотке больных натощак.

Симвастатин - это обычный статин, назначаемый для снижения холестерина.

Исследователи рандомизировали взрослых, стабильно принимавших 10 или 20 мг симвастатина на ночь для первичной или вторичной профилактики ишемической болезни сердца, инсульта или заболеваний периферических сосудов, на приемы утром или вечером в течение восьми недель.

Они измерили липидный профиль крови натощак на исходном уровне и через восемь недель.

Липидный профиль - это анализ крови, который может определить количество холестерина и других жировых отложений в крови.

Исследователи брали кровь между 8:30 и 9:30 утра.

Результатом, который исследователи считали наиболее важным, было изменение концентрации общего холестерина в период между началом и последующим периодом исследования.

Они также измерили концентрацию холестерина ЛПНП и других жировых отложений в крови.

Исследователи обнаружили, что переход от вечернего приема симвастатина к утреннему привел к «статистически значимому» увеличению общего холестерина и холестерина ЛПНП.

«Симвастатин, вероятно, лучше всего принимать на ночь, потому что концентрация общего холестерина и липопротеинов низкой плотности значительно выше, когда он принимается утром», - пишут исследователи.

Они продолжили: «Симвастатин - это наиболее широко назначаемый статин в Соединенном Королевстве, и это открытие имеет значение для соблюдения режима лечения ишемической болезни сердца».

«Отсутствие аналогичного эффекта с аторвастатином можно объяснить более длительным периодом полувыведения».

Аторвастатин - еще один распространенный статин, назначаемый для снижения высокого уровня холестерина.

Побочные эффекты статинов

Многие люди, принимающие статины, не испытывают или не испытывают побочных эффектов.

«Другие испытывают неприятные, но обычно незначительные побочные эффекты, такие как диарея, головная боль или плохое самочувствие», - отмечает NHS.

По мнению медицинского органа, ваш врач должен обсудить риски и преимущества приема статинов, если они вам предложены.

Риски любых побочных эффектов также должны быть сбалансированы с преимуществами предотвращения серьезных проблем.

Обзор научных исследований эффективности статинов, обнаруженный примерно у одного из 50 человек, принимающих это лекарство в течение пяти лет, в результате позволит избежать серьезных событий, таких как сердечный приступ или инсульт.

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