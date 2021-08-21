Привычка пить алкоголь дает шанс дожить до 90 лет: результаты исследования
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Привычка пить алкоголь дает шанс дожить до 90 лет: результаты исследования

10:59:098/21/2021Фото: pxhere.com
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В целом, самая высокая вероятность достижения 90 лет была обнаружена у тех, кто потреблял от 5 до 15 г алкоголя в день, по сравнению с трезвенниками, как они обнаружили.

вино, виноград
Употребление вина было положительно связано с долголетием
Сюжет: Алкоголизм
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Многие жизненные привычки, связанные с долголетием, неудивительны, но иногда исследования предлагают удивительные решения. Исследования показали, что пристрастие к алкоголю может увеличить ваши шансы на достижение 90 - вероятно, это будет противоречить вашей интуиции.

Десятилетия исследований сделали путь к долголетию вполне предсказуемым - проблемы курения и употребления в пищу обработанного мяса вряд ли должны вызывать удивление. Однако иногда исследования приводят к выводам, бросающим вызов ортодоксальным взглядам. К этой категории относится основной вывод исследования, опубликованного в журнале Age and Aging, пишет express.co.uk.

В исследовании изучалось влияние употребления алкоголя в более старшем возрасте на долголетие.

«Связано ли употребление легкого или умеренного алкоголя со снижением смертности, остается предметом интенсивных исследований и споров», - пишут исследователи.

Они признали, что «существует очень мало исследований по алкоголю и достижению долголетия».

Чтобы исправить это, они исследовали взаимосвязь между различными подходами к употреблению алкоголя и вероятностью достижения 90-летнего возраста.

Анализы проводились с использованием данных Нидерландского когортного исследования - популяционного исследования, в котором изучалась связь между диетическим питанием и результатами для здоровья.

Участники, родившиеся в 1916–1917 годах, заполнили анкету в 1986 году (возраст 68–70 лет) и находились под наблюдением до 90 лет.

«Мы обнаружили статистически значимую положительную связь между исходным уровнем потребления алкоголя и вероятностью достижения 90 лет как у мужчин, так и у женщин», - пишут исследователи.

В целом, самая высокая вероятность достижения 90 лет была обнаружена у тех, кто потреблял от 5 до 15 г алкоголя в день, по сравнению с трезвенниками, как они обнаружили.

Употребление вина было положительно связано с долголетием (особенно у женщин), тогда как употребление спиртных напитков было положительно связано с долголетием у мужчин и наоборот - у женщин.

Пьянство указывало на сокращение продолжительности жизни.

Употребление алкоголя было связано с долголетием у тех, у кого не было отдельных заболеваний и у них в анамнезе.

Какие в настоящее время рекомендации по употреблению алкоголя?

При таком большом количестве напитков и размеров стаканов, от рюмок до пинт, не говоря уже о бутылках, легко запутаться, сколько единиц содержится в вашем напитке.

Единицы - это простой способ выразить количество чистого алкоголя в напитке.

Одна единица равна 10 мл или 8 г чистого спирта, что примерно соответствует количеству алкоголя, которое средний взрослый может обработать за час.

Это означает, что в течение часа, теоретически, в крови взрослого человека должно оставаться мало или совсем не должно быть алкоголя, хотя это будет варьироваться от человека к человеку.

Количество единиц напитка зависит от его размера и крепости.

Например, пинта крепкого лагера содержит три единицы алкоголя, тогда как такой же объем лагера низкой крепости - чуть более двух единиц.

«Знание своих подразделений поможет вам контролировать свое употребление алкоголя», - отмечает NHS .

По мнению органов здравоохранения, чтобы снизить риск для здоровья от алкоголя, если вы пьете большую часть недель:

Мужчинам и женщинам рекомендуется не пить более 14 единиц в неделю на регулярной основе.
Распределите потребление алкоголя на три или более дней, если вы регулярно пьете до 14 единиц в неделю.
Если вы хотите сократить потребление, старайтесь еженедельно проводить несколько дней без напитков.

Четырнадцать единиц эквивалентны шести пинтам пива средней крепости или 10 маленьким бокалам вина низкой крепости.

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