Рыбак поймал ультра-редкого краба, похожего на пирожное
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Рыбак поймал ультра-редкого краба, похожего на пирожное

11:00:488/21/2021Фото: foxnews.com
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Ян Джепсон поймал редкий вид краба, который местные жители прозвали крабом с губчатым покрытием, во время поездки у побережья Корнуолла.

краб
Рыбак поймал у берегов Англии редкого краба, который имеет неповторимый вид

Рыбак поймал у берегов Англии редкого краба, который имеет неповторимый вид. С некоторых ракурсов покрытие из панциря животного делает его не похожим на морское существо, а больше на блюдо из теста, пишет foxnews.com.

Ян Джепсон поймал редкий вид краба, который местные жители прозвали крабом с губчатым покрытием, во время поездки у побережья Корнуолла, сообщает Southwest News Service (SWNS). Он был примерно в шести милях от берега, когда это существо было впервые замечено.

«Мы действительно получаем несколько странных вещей время от времени, и это приятно видеть. Это определенно делает день здесь более приятным », - объяснил Джепсон SWNS.

«Мы поймали его в шести милях от Перранпорта и были в восторге. Вы нечасто их видите, так что было приятно видеть. После этого мы осторожно и медленно вернули его, чтобы губка оставалась на спине».

По словам Джепсона, крабы вырезают кусок губки и надевают его себе на спину. Под прямым углом животное выглядит как запеченное тесто. Джепсон сравнил его с местным блюдом, называемым пирожным, которое представляет собой выпечку, наполненную мясом и овощами.

Хотя эти виды крабов, как правило, встречаются редко, Джепсон говорит, что в последнее время наблюдался их рост.

«Я не уверен, действительно ли они называются губчатыми крабами, но мы всегда их так называли», - сказал Джепсон. «Кажется, они вырезают кусок губки, который свободно сидит на их спине. Обычно мы получаем только один раз в год или два, но этим летом у нас уже было пять. Я не знаю, связано ли это увеличение с глобальным потеплением, но сейчас я пытаюсь выяснить, насколько далеко они распространились ».

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