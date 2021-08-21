Рак, Дева и Козерог остро захотят побыть в одиночестве в дни Голубой Луны в Полнолуние с 21 августа по 23 августа 2021 года
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Рак, Дева и Козерог остро захотят побыть в одиночестве в дни Голубой Луны в Полнолуние с 21 августа по 23 августа 2021 года

11:10:128/21/2021Фото: pxhere.com
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Фактически, во время Полнолуния было бы вполне целесообразно побыть в одиночестве, вдали от друзей.

палатка, человек, луна
Некоторым знакам зодиака понадобится свое пространство, и их друзья тоже почувствуют это

Некоторым знакам зодиака понадобится свое пространство, и их друзья тоже почувствуют это, пока Луна находится в знаке зодиака Водолей.

У нас есть не только Луна в Водолее, у нас есть Полнолуние в Водолее, и это приносит со всеми видами вкусностей.
Рак, Дева и Козерог - три знака зодиака, друзьям которых нужно пространство во время Луны в Водолее, начиная с 21 августа 2021 года, пишет yourtango.com.

Когда мы говорим о «потребности в пространстве», часто это выражение сопровождается атмосферой негатива, как будто потребность в пространстве - это плохо. Фактически, во время Полнолуния было бы вполне целесообразно побыть в одиночестве, вдали от друзей.

Когда нашему партнеру нужно пространство, мы впадаем в истерику беспокойства, а когда нашим друзьям нужно пространство, мы спускаемся по кроличьей норе, гадая, что мы сделали, чтобы так сильно оскорбить.

По правде говоря, потребность в пространстве - прекрасная вещь, которая демонстрирует самоуважение и желание снова стать целостным. Другими словами, мы - все мы нуждаемся в небольшом перерыве в работе, чтобы выздороветь.

Итак, когда мы замечаем, что нашим друзьям нужно пространство, мы должны пожелать им хороших новостей.

Они вернутся, и когда они вернутся, они будут более восприимчивы к тому, чтобы проводить с нами время. Время дорого - мы должны уважать его во всех его проявлениях, особенно когда оно принимает форму отсутствия наших друзей. Если Полнолуние выявляет это в них, пусть будет так. Без вреда.

Рак (21 июня - 22 июля)

Вы - один из самых независимых знаков Зодиака, и поэтому вы должны понимать, что, когда ваш друг внезапно оказывается вне досягаемости, он находится рядом с ним. Может, им нужно побыть в одиночестве? Ты всегда полезный друг; ты каждый раз приходишь за дружбой.

Вы делаете то, что вам нужно, когда вас просят, и если вы так же чувствительны, как мы знаем, Рак, то вы очень хорошо улавливаете сигналы, то есть вы знаете, когда оставить своих друзей в покое. Не все хотят, чтобы за ними наблюдали или о них заботились - и здесь нужно отступить.

Вся цель предоставления кому-то пространства - дать ему возможность разобраться во всем на своих условиях. Отступите, благословите их в своем уме, а затем отпустите. Не бойтесь, ваш друг вернется, как только почувствует себя готовым.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Когда ваш друг говорит вам, что он предпочел бы побыть одному во время полнолуния в Водолее, вам лучше принять их выбор, чем обижаться на него.

Несмотря на то, что вы так много можете предложить, вы также в некоторой степени захватываете себя, а это означает, что дружба с вами часто является опытом, ориентированным на вас, и, честно говоря, иногда вашим друзьям нужно заниматься другими делами, которые не входят в ваши планы. , и ваш мир.

Не беспокойтесь, когда люди не хотят зависать с вами во время этого перехода - они просто хотят иметь возможность думать самостоятельно, без вашего участия - и это нормально, Дева.

В конце концов, эти люди присутствуют в вашей жизни для того, чтобы привнести другую точку зрения, поэтому вы должны спокойно относиться к ним, когда они отдыхают, просто чтобы перегруппироваться. Это не ты, Дева - это они.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Вы друг, которому нужно пространство во время полнолуния в Водолее. Вы не резок в этом, но и не мягко относитесь к этому.

Вы знаете, что вы очень преданный человек, независимо от того, идет ли ваша преданность работе, дружбе, любви или здоровью. А когда нужно место - стена поднимается вверх, вот и все.

Что хорошо, так это то, что люди в вашей жизни знают это о вас и хорошо разбираются в этом. Никого не оскорбляет и не расстраивает ваша потребность в одиночестве, на самом деле, вы один из счастливчиков, у кого есть друзья, которые поддерживают эту потребность в вас.

В конце концов, им тоже нужно место, хотя некоторые считают, что это не то, что вам нужно. Вы, с другой стороны, обслуживаете все дело, пока оно состоит из одного гостя: вас.

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