Всех сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников задержали
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Всех сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников задержали

10:20:388/21/2021Фото: pixabay
0

При задержании трое пытались оказать сопротивление. Пострадавших нет.

Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению
Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению

Розыск сбежавших из лечебного учреждения в с. Новая Брянь семерых пациентов, проходивших принудительное лечение, завершен. Уже спустя шесть часов при активном содействии общественности сотрудниками полиции и Росгвардии все разыскиваемые задержаны. По уточненной информации, злоумышленники были настроены агрессивно. При задержании трое пытались оказать сопротивление. Пострадавших нет, сообщает МВД по Бурятии.

МВД по Республике Бурятия благодарит граждан, оказавших деятельное содействие в оперативном задержании злоумышленников.

Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Путин уволил Васильеву: стали известны важные детали
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
сбежали из психдиспансера
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Быстро?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

22 августа РПЦ празднует Собор Соловецких святых: главные запреты дня и самая важная молитва для исцеления души и тела
9:20:22 8/21/2021
22 августа РПЦ празднует Собор Соловецких святых: главные запреты дня и самая важная молитва для исцеления души и тела
Нежные имена для девочек на первый месяц осени – сентябрь
8:20:06 8/21/2021
Нежные имена для девочек на первый месяц осени – сентябрь
У трех знаков зодиака в Голубую Луну Полнолуния 22 августа будет просто сказочно великий день
7:29:11 8/21/2021
У трех знаков зодиака в Голубую Луну Полнолуния 22 августа будет просто сказочно великий день
Новое заболевание диагностировали врачи у девочки в Великобритании
7:23:45 8/21/2021
Новое заболевание диагностировали врачи у девочки в Великобритании
Будут ли заморозки в сентябре? Прогноз погоды на первый месяц осени 2021
7:20:17 8/21/2021
Будут ли заморозки в сентябре? Прогноз погоды на первый месяц осени 2021
Налоговый вычет за легальную аренду жилья хочет ввести Минстрой
6:41:02 8/21/2021
Налоговый вычет за легальную аренду жилья хочет ввести Минстрой
Самолет Superjet-100 подал сигнал бедствия: Он летит из Волгограда в Москву
6:24:56 8/21/2021
Самолет Superjet-100 подал сигнал бедствия: Он летит из Волгограда в Москву
Гороскоп на 21 и 22 августа: как Уран и Голубая Луна повлияют на каждого
6:23:53 8/21/2021
Гороскоп на 21 и 22 августа: как Уран и Голубая Луна повлияют на каждого
Благоприятные дни для квашения капусты по лунному календарю на осень 2021 года
6:20:02 8/21/2021
Благоприятные дни для квашения капусты по лунному календарю на осень 2021 года
Пенсионеров стали чаще брать на работу компании Новосибирска: Стареет рабочая сила
6:12:00 8/21/2021
Пенсионеров стали чаще брать на работу компании Новосибирска: Стареет рабочая сила