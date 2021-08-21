Всех сбежавших из психдиспансера в Бурятии преступников задержали

Розыск сбежавших из лечебного учреждения в с. Новая Брянь семерых пациентов, проходивших принудительное лечение, завершен. Уже спустя шесть часов при активном содействии общественности сотрудниками полиции и Росгвардии все разыскиваемые задержаны. По уточненной информации, злоумышленники были настроены агрессивно. При задержании трое пытались оказать сопротивление. Пострадавших нет, сообщает МВД по Бурятии.
МВД по Республике Бурятия благодарит граждан, оказавших деятельное содействие в оперативном задержании злоумышленников.
Отличившиеся сотрудники и общественники будут представлены к поощрению.