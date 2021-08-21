Спутник Лайт: показан для ревакцинации и вакцинации людям старше 60 лет

Медицинское сообщество одобрило применение однокомпонентной вакцины против нового коронавируса "Спутник Лайт" лицам старше 60 лет, в том числе для ревакцинации, сообщил 21 августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
-Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет, для повторной вакцинации она преимущественно используется, тех кто, ранее уже получили вакцинацию. Для лиц старше 60 лет, чтобы поддержать и сохранить жизни, "Спутник Лайт" может быть сегодня рекомендован медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел, - сказал он, пишет ТАСС.
Мурашко также отметил, что в целом во всех регионах России вакцин от коронавируса достаточно.
По словам министра, доля пожилых людей среди умерших от ковида составляет около 85%, поэтому им нужно вакцинироваться.
-Очень важна вакцинация, особенно у лиц старше 60 лет. Мы вчера были в "красной зоне" и видели, что огромное количество пациентов, и в тяжелом состоянии <в том числе> лица, старше 60 лет. Они уже сожалеют, понимают, что нужно было вакцинироваться, но заболевание уже запущено. Мы видим, что в структуре, в том числе летальных исходов, 85% - это лица старше 60 лет, - сказал он.