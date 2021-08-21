797 человек умерли от коронавируса за сутки на 21 августа в России. Новых зараженных - 20 647
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797 человек умерли от коронавируса за сутки на 21 августа в России. Новых зараженных - 20 647

10:42:468/21/2021Фото: pixabay
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Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 241 тыс. 654 человека.

За весь период выписано по выздоровлении по России  –  6 004 052
За весь период выписано по выздоровлении по России  –  6 004 052

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 000 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (8,7%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Москва 0,12%
2. Республика Бурятия 0,19%
3. Республика Алтай, Республика Татарстан 0,21%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 726 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 647  человек: 

Москва    —    2544
Санкт-Петербург    —    1823
Московская область    —    1781
Нижегородская область    —    520
Пермский край    —    503
Свердловская область    —    475
Республика Крым    —    465
Красноярский край    —    461
Иркутская область    —    426
Чеченская Республика    —    410
Смоленская область    —    375
Волгоградская область    —    318
Хабаровский край    —    317
Ростовская область    —    303
Псковская область    —    301
Челябинская область    —    291
Ханты-Мансийский автономный округ    —    290
Оренбургская область    —    285
Севастополь    —    284
Приморский край    —    276
Республика Башкортостан    —    271
Брянская область    —    265
Пензенская область    —    243
Удмуртская Республика    —    238
Вологодская область    —    225
Белгородская область    —    213
Омская область    —    213
Ставропольский край    —    212
Забайкальский край    —    212
Самарская область    —    211
Республика Саха (Якутия)    —    210
Воронежская область    —    197
Липецкая область    —    193
Саратовская область    —    192
Кемеровская область    —    187
Республика Карелия    —    186
Республика Дагестан    —    185
Ульяновская область    —    183
Республика Хакасия    —    182
Тюменская область    —    167
Республика Коми    —    159
Калининградская область    —    157
Владимирская область    —    154
Архангельская область    —    153
Ямало-Ненецкий автономный округ    —    153
Алтайский край    —    153
Тверская область    —    150
Ярославская область    —    147
Тамбовская область    —    146
Костромская область    —    129
Астраханская область    —    125
Ивановская область    —    123
Новосибирская область    —    122
Республика Калмыкия    —    118
Тульская область    —    115
Новгородская область    —    114
Ленинградская область    —    104
Республика Ингушетия    —    103
Сахалинская область    —    97
Курская область    —    96
Рязанская область    —    94
Калужская область    —    89
Кабардино-Балкарская Республика    —    88
Кировская область    —    86
Орловская область    —    84
Курганская область    —    84
Краснодарский край    —    78
Республика Тыва    —    75
Мурманская область    —    74
Республика Чувашия    —    70
Амурская область    —    65
Республика Марий Эл    —    64
Томская область    —    56
Республика Мордовия    —    53
Республика Бурятия    —    47
Республика Алтай    —    45
Республика Адыгея    —    44
Карачаево-Черкесская Республика    —    43
Республика Северная Осетия - Алания    —    39
Республика Татарстан    —    32
Магаданская область    —    21
Ненецкий автономный округ    —    20
Еврейская автономная область    —    19
Камчатский край    —    18
Чукотский автономный округ    —    8

За весь период выписано по выздоровлении по России  –  6 004 052

За последние сутки подтверждено 797 смертей:

Москва    —    55
Санкт-Петербург    —    38
Краснодарский край    —    34
Свердловская область    —    30
Пермский край    —    29
Ростовская область    —    28
Воронежская область    —    27
Нижегородская область    —    27
Тюменская область    —    26
Самарская область    —    22
Красноярский край    —    22
Алтайский край    —    21
Ставропольский край    —    19
Саратовская область    —    19
Иркутская область    —    19
Челябинская область    —    18
Республика Крым    —    16
Волгоградская область    —    15
Пензенская область    —    15
Ульяновская область    —    15
Удмуртская Республика    —    14
Владимирская область    —    13
Брянская область    —    12
Тверская область    —    11
Астраханская область    —    11
Республика Дагестан    —    11
Республика Башкортостан    —    11
Новосибирская область    —    11
Республика Чувашия    —    10
Липецкая область    —    9
Московская область    —    9
Тульская область    —    9
Мурманская область    —    9
Оренбургская область    —    9
Омская область    —    9
Республика Коми    —    8
Вологодская область    —    8
Республика Хакасия    —    8
Кемеровская область    —    7
Республика Саха (Якутия)    —    7
Рязанская область    —    6
Ярославская область    —    6
Чеченская Республика    —    6
Курганская область    —    6
Курская область    —    5
Карачаево-Черкесская Республика    —    5
Ямало-Ненецкий автономный округ    —    5
Калужская область    —    4
Республика Карелия    —    4
Севастополь    —    4
Кабардино-Балкарская Республика    —    4
Республика Татарстан    —    4
Забайкальский край    —    4
Приморский край    —    4
Ивановская область    —    3
Тамбовская область    —    3
Псковская область    —    3
Республика Адыгея    —    3
Республика Ингушетия    —    3
Ханты-Мансийский автономный округ    —    3
Белгородская область    —    2
Архангельская область    —    2
Ленинградская область    —    2
Республика Мордовия    —    2
Магаданская область    —    2
Хабаровский край    —    2
Сахалинская область    —    2
Костромская область    —    1
Орловская область    —    1
Смоленская область    —    1
Республика Калмыкия    —    1
Кировская область    —    1
Республика Алтай    —    1
Республика Бурятия    —    1

За весь период по России умерло 175 282 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 174,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 241 тыс. 654 человека.

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