797 человек умерли от коронавируса за сутки на 21 августа в России. Новых зараженных - 20 647

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 000 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (8,7%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Москва 0,12%
2. Республика Бурятия 0,19%
3. Республика Алтай, Республика Татарстан 0,21%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 726 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 647 человек:
Москва — 2544
Санкт-Петербург — 1823
Московская область — 1781
Нижегородская область — 520
Пермский край — 503
Свердловская область — 475
Республика Крым — 465
Красноярский край — 461
Иркутская область — 426
Чеченская Республика — 410
Смоленская область — 375
Волгоградская область — 318
Хабаровский край — 317
Ростовская область — 303
Псковская область — 301
Челябинская область — 291
Ханты-Мансийский автономный округ — 290
Оренбургская область — 285
Севастополь — 284
Приморский край — 276
Республика Башкортостан — 271
Брянская область — 265
Пензенская область — 243
Удмуртская Республика — 238
Вологодская область — 225
Белгородская область — 213
Омская область — 213
Ставропольский край — 212
Забайкальский край — 212
Самарская область — 211
Республика Саха (Якутия) — 210
Воронежская область — 197
Липецкая область — 193
Саратовская область — 192
Кемеровская область — 187
Республика Карелия — 186
Республика Дагестан — 185
Ульяновская область — 183
Республика Хакасия — 182
Тюменская область — 167
Республика Коми — 159
Калининградская область — 157
Владимирская область — 154
Архангельская область — 153
Ямало-Ненецкий автономный округ — 153
Алтайский край — 153
Тверская область — 150
Ярославская область — 147
Тамбовская область — 146
Костромская область — 129
Астраханская область — 125
Ивановская область — 123
Новосибирская область — 122
Республика Калмыкия — 118
Тульская область — 115
Новгородская область — 114
Ленинградская область — 104
Республика Ингушетия — 103
Сахалинская область — 97
Курская область — 96
Рязанская область — 94
Калужская область — 89
Кабардино-Балкарская Республика — 88
Кировская область — 86
Орловская область — 84
Курганская область — 84
Краснодарский край — 78
Республика Тыва — 75
Мурманская область — 74
Республика Чувашия — 70
Амурская область — 65
Республика Марий Эл — 64
Томская область — 56
Республика Мордовия — 53
Республика Бурятия — 47
Республика Алтай — 45
Республика Адыгея — 44
Карачаево-Черкесская Республика — 43
Республика Северная Осетия - Алания — 39
Республика Татарстан — 32
Магаданская область — 21
Ненецкий автономный округ — 20
Еврейская автономная область — 19
Камчатский край — 18
Чукотский автономный округ — 8
За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 004 052
За последние сутки подтверждено 797 смертей:
Москва — 55
Санкт-Петербург — 38
Краснодарский край — 34
Свердловская область — 30
Пермский край — 29
Ростовская область — 28
Воронежская область — 27
Нижегородская область — 27
Тюменская область — 26
Самарская область — 22
Красноярский край — 22
Алтайский край — 21
Ставропольский край — 19
Саратовская область — 19
Иркутская область — 19
Челябинская область — 18
Республика Крым — 16
Волгоградская область — 15
Пензенская область — 15
Ульяновская область — 15
Удмуртская Республика — 14
Владимирская область — 13
Брянская область — 12
Тверская область — 11
Астраханская область — 11
Республика Дагестан — 11
Республика Башкортостан — 11
Новосибирская область — 11
Республика Чувашия — 10
Липецкая область — 9
Московская область — 9
Тульская область — 9
Мурманская область — 9
Оренбургская область — 9
Омская область — 9
Республика Коми — 8
Вологодская область — 8
Республика Хакасия — 8
Кемеровская область — 7
Республика Саха (Якутия) — 7
Рязанская область — 6
Ярославская область — 6
Чеченская Республика — 6
Курганская область — 6
Курская область — 5
Карачаево-Черкесская Республика — 5
Ямало-Ненецкий автономный округ — 5
Калужская область — 4
Республика Карелия — 4
Севастополь — 4
Кабардино-Балкарская Республика — 4
Республика Татарстан — 4
Забайкальский край — 4
Приморский край — 4
Ивановская область — 3
Тамбовская область — 3
Псковская область — 3
Республика Адыгея — 3
Республика Ингушетия — 3
Ханты-Мансийский автономный округ — 3
Белгородская область — 2
Архангельская область — 2
Ленинградская область — 2
Республика Мордовия — 2
Магаданская область — 2
Хабаровский край — 2
Сахалинская область — 2
Костромская область — 1
Орловская область — 1
Смоленская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Кировская область — 1
Республика Алтай — 1
Республика Бурятия — 1
За весь период по России умерло 175 282 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 174,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 474 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 241 тыс. 654 человека.