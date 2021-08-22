Назван способ созревания томатов позднего плодоношения

По мере того, как мы приближаемся к сентябрю и более низким температурам, помидорам может потребоваться помощь, чтобы покраснеть.
Растения томатов обычно начинают плодоносить с июня до первых заморозков. Однако дождь, ветер и более низкие температуры могут вызвать всевозможные проблемы с растениями томатов, что может вызвать задержку производства фруктов. По данным Gardeners 'World.com, плоды помидоров, которые развиваются примерно в сентябре, «вряд ли» созреют так быстро, как в летние месяцы, пишет express.co.uk.
Есть даже шанс, что сентябрьские помидоры могут не созреть до первых заморозков.
«Мир садовников» поделился «несколькими приемами», которые британские садоводы могут использовать, чтобы сделать свои зеленые помидоры красными - и это займет всего «15 минут».
Для выполнения этой задачи вам понадобится пара секаторов.
Если вы заметили цветы на своих помидорах в сентябре, возможно, вам придется срезать их.
На сайте сказано, что у этих цветов «нет шансов» развиться в плоды.
Срезание цветов может показаться разочаровывающим, особенно после всей тяжелой работы, которую вы вложили в их выращивание, но на самом деле это гарантирует, что растение помидора направит свою энергию на плоды.
В зависимости от размера вашего томата должно быть три или четыре связки плодов.
Связка на томатном растении - это группа стеблей меньшего размера, на которых есть плоды.
Чтобы убедиться, что эти помидоры созрели, вам нужно будет удалить верхушку каждого растения.
Но где же верхушка томата?
«Мир садовников» описывает это как главный стебель, который представляет собой пару листьев над самой высокой связкой вашего растения.
Вы также можете удалить листья, чтобы помидоры получали достаточно света.
Если температура действительно начала падать, и вы опасаетесь, что морозы не за горами, возможно, пора убрать помидоры с растения.
Просто снимите их с растения и поместите в бумажный пакет с бананом в ящике.
Банан выделяет гормон этилен, который способствует созреванию фруктов.
При этом не забывайте регулярно проверять пакет, чтобы проверить, насколько спелые ваши помидоры.
Если они спелые, удалите помидоры, не оставляйте их в пакете.
Созревшие помидоры должны легко отрываться от кисти при поднятии и скручивании.
Семена томатов следует сеять с февраля по апрель, в зависимости от того, выращиваете ли вы их в помещении или на открытом воздухе.
Затем вы можете собирать их с июля по сентябрь.