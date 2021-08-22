Самые яркие поздравления с Днем флага России: Для патриотов родной страны
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Самые яркие поздравления с Днем флага России: Для патриотов родной страны

8:15:398/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бело-сине-красный триколор появился в России на рубеже XVII–XVIII веков. 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР утвердил его в качестве государственного флага.

День флага России

Праздник народный, праздник красивый —
Вместе отметим День флага России!
Наш триколор, мы гордимся тобой!
Связаны с флагом единой судьбой.

Флага наш, как знак дружбы и братства.
Мощь и единство — вот наше богатство.
Символ победы, силы, свободы,
Знамя России — знамя народа!

День флага России

С днем флага России мы всех поздравляем,
Пусть наш триколор гордо реет всегда,
Мы всем россиянам лишь счастья желаем,
Свой флаг не сдадим мы врагу никогда,
На флаге цвета — белый, синий и красный,
Для нас они символ огромной страны,
Мы Родину нашу беречь обещаем,
Отчизну мы любим, и ей мы верны!

День флага России

Триколор гордо реет над свободною Россией,
В нем доблесть, и честь, и великая сила,
Главных три цвета Отчизны родной,
Лучший он в мире, не нужен другой!

С Днем флага российского всех поздравляю,
Мирного неба и счастья желаю,
Любите Россию, трехцветный наш флаг,
Здоровья вам, радости, всяческих благ!


Источник: pozdravok.ru

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