Самые яркие поздравления с Днем флага России: Для патриотов родной страны

Праздник народный, праздник красивый —
Вместе отметим День флага России!
Наш триколор, мы гордимся тобой!
Связаны с флагом единой судьбой.
Флага наш, как знак дружбы и братства.
Мощь и единство — вот наше богатство.
Символ победы, силы, свободы,
Знамя России — знамя народа!
С днем флага России мы всех поздравляем,
Пусть наш триколор гордо реет всегда,
Мы всем россиянам лишь счастья желаем,
Свой флаг не сдадим мы врагу никогда,
На флаге цвета — белый, синий и красный,
Для нас они символ огромной страны,
Мы Родину нашу беречь обещаем,
Отчизну мы любим, и ей мы верны!
Триколор гордо реет над свободною Россией,
В нем доблесть, и честь, и великая сила,
Главных три цвета Отчизны родной,
Лучший он в мире, не нужен другой!
С Днем флага российского всех поздравляю,
Мирного неба и счастья желаю,
Любите Россию, трехцветный наш флаг,
Здоровья вам, радости, всяческих благ!
Источник: pozdravok.ru