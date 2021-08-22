Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

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Апостола Матфия
Народные праздники
Матфей Змеесос
Этот народный праздник посвящен памяти апостола Матфия.
По народным поверьям, в этот день змеи могут нападать на коров. Считается, что они не кусают, а высасывают молоко. Чтобы обезопасить животных, хозяева в этот день не выпускают их на пастбища, а оставляют дома. Доить коров принято в одиночестве, чтобы избежать сглаза.
Южный ветер с вихрями предрекает много снега зимой.
Приметы
- Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещает ненастье; чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.
- Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.
- Много росы – к жаркому дню.
- Бросила рыба вдруг клевать – доброй погоде не бывать.
- Молодой месяц хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.
Источник: my-calend