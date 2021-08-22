Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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22.08
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Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:588/22/2021Фото: pxfuel
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Сегодня запрещалось носить украшения, спорить, выгонять коров на пастбища. Нельзя было заключать денежных сделок.

церковь
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Матфей Змеесос

Этот народный праздник посвящен памяти апостола Матфия.

По народным поверьям, в этот день змеи могут нападать на коров. Считается, что они не кусают, а высасывают молоко. Чтобы обезопасить животных, хозяева в этот день не выпускают их на пастбища, а оставляют дома. Доить коров принято в одиночестве, чтобы избежать сглаза.

Южный ветер с вихрями предрекает много снега зимой.

Приметы


  • Отсутствие росы в тихую светлую ночь предвещает ненастье; чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.
  • Ночь ясная, а росы нет – к дождю на следующее утро.
  • Много росы – к жаркому дню.
  • Бросила рыба вдруг клевать – доброй погоде не бывать.
  • Молодой месяц хорошо виден на небе – до конца месяца будет жарко.

Источник: my-calend

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