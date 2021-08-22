Рейтинг самых красивых и злых знаков зодиака озвучили астрологи

Обращение к астрологии поможет вам лучше понять, почему люди такие, какие они есть. Итак, если вам интересно, почему некоторые люди просто милы от природы, а другие такие чертовски злые, вы можете найти ответы на типичные черты характера их знаков зодиака.
Некоторые знаки зодиака имеют тенденцию больше падать на чашу весов от хорошего к среднему, чем другие, в зависимости от их астрологического строения, пишет yourtango.com.
Конечно, это не значит, что нормально утверждать, что ты просто не можешь помочь, но я имею в виду или вести себя как мученик, потому что ты такой милый, но ты меня понимаешь.
Мы оценили знаки зодиака от самых красивых к самым злым, так как это определенно помогает узнать свой знак Солнца внутри, если вы хотите понять, почему вы такие, какие вы есть, и почему они такие, какие они есть.
Самые красивые знаки зодиака в астрологии
Весы (23 сентября - 22 октября)
Весы - самый приятный знак, которого вы когда-либо встречали, потому что они прилагают максимум усилий, чтобы быть добрыми. Весы прирожденные миротворцы, а это означает, что если они заметят какие-либо признаки разногласий между своими друзьями, семьей или незнакомцами, они сделают все, что в их силах, чтобы все исправить.
Миротворчество Весов - определенно то, над чем они активно работают; это не всегда происходит естественно. Весы прилагают большие усилия, чтобы делать вещи счастливыми и легкими, потому что они также очень нравятся людям.
Весы иногда стараются изо всех сил просто сделать кого-то счастливым, даже если для этого нужно отложить в сторону собственные чувства. Конечно, они никогда не признают, что это не всегда то, чего они хотят, потому что это делает их счастливыми, когда они хорошо относятся к другим.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыбы любят быть добрыми по отношению к другим, потому что это заставляет их чувствовать, что они делают добро для себя и для другого человека. Рыбы не только невероятно милы, но и бескорыстны.
Другими словами, их хорошее отношение - не просто уловка, чтобы заставить других полюбить их еще больше; это подлинно.
Поговорите практически со всеми, кто сталкивался с Рыбами, и все они скажут вам одно и то же: они милые и отзывчивые. Рыбы также не воинственны. В конфронтации и мелких драках есть что-то, что они ненавидят, поэтому они стараются избегать их как можно больше.
Они не из тех, кто никогда не попадает в неудобные ситуации, они просто не видят смысла усложнять жизнь своим негативом. Кроме того, они твердо убеждены, что с медом можно ловить больше мух, чем с уксусом.
Телец (20 апреля - 20 мая)
Хорошая личность Тельца - это больше, чем просто делать приятные вещи другим. Конечно, они из тех людей, которые всегда обмениваются любезностями с незнакомцами, держат дверь открытой для вас и отпускают вас первым, когда дело касается почти всего, но это еще не все.
Они также невероятно терпеливы - вероятно, больше, чем многие люди, которых вы встретите. Это означает, что Тельца непросто разозлить или заставить его потерять самообладание.
Телец от природы чувствительный человек, который знает, как выразить свои чувства, а не сдерживать их. Так им намного проще отпустить вещи и сосредоточиться на вещах, которые делают их счастливыми. А что делает Тельца самым счастливым? Быть спокойным, приятным и в целом позитивным человеком.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Поймайте Водолея в одном из их редких плохих настроений, и вы можете подумать, что он всегда подлый человек, но на самом деле они на самом деле очень милые. Но вместо того, чтобы держаться за дверь, улыбаться каждому незнакомцу, которого они встречают, они скорее дружелюбные существа, которые просто хотят узнать вас получше.
Да, они могут заниматься и другими делами, но их главная цель - просто подружиться. Водолеям нравится знакомиться с новыми людьми, потому что именно тогда они чувствуют себя наиболее аутентичными. Им нравится узнавать, что делает вас вами, потому что они знают, что люди более открыты для дружбы, если они могут говорить о себе.
Водолей - отличный слушатель и использует это умение, чтобы показать другим, насколько они могут быть добрыми. Они не хотят, чтобы их называли никем, кроме их подлинного «я», поэтому они никогда не скрывают от вас, кем они являются.
Стрелец (22 ноября - 19 декабря)
Стрелец - один из самых добрых знаков, с которыми вы когда-либо встречались, потому что они прилагают усилия, чтобы быть свободными от всего (и любого), которое они считают негативным, соленым и просто плохим.
Они делают свое дело в жизни, и если вы хотите зависать с ними, вам нужно ориентироваться на их уровень. Это означает, что нельзя сквернословить, не говорить о том, что вы ненавидите, и абсолютно не увлекаться мелочами.
Может показаться, что Стрелец просто избегает неизбежного с помощью этих жизненных правил, но на самом деле им это просто неинтересно. Сагу все равно, если вы хотите быть негативным, просто не привносите это в их жизнь.
Они милые просто потому, что не видят причин быть кем-то, кроме хороших. Это может показаться вам чуждым, если вы проводите время с одним из них, но это также очень освежает.
Самые злые знаки зодиака в астрологии
Близнецы (21 мая - 20 июня)
Близнецы могут быть как очень хорошими, так и очень злыми, все в зависимости от того, в каком настроении вы их поймаете. Тем не менее, вы можете почти гарантировать, что всегда будете получать по чуть-чуть и того, и другого, благодаря их двойственности личности.
Когда они самые милые, это потому, что они могут быть немного обидчивыми и не хотят раскачивать лодку, как другие хотели бы в неудобных ситуациях. Когда Близнецы проявляют самую подлость, они могут быть довольно агрессивными.
Это определенно звучит довольно конфронтационно, но вас не удивит этот знак. Их настроение определяет, как они справляются с ситуацией, поэтому, когда они в плохом настроении, ожидайте множества обвинений и конфронтации. Когда они счастливы, ожидайте много угощений, улыбок и доброты.
Рак (21 июня - 22 июля)
Рак может быть очень милым , но он часто позволяет своей капризности мешать своей в целом доброй личности. На самом деле это может не иметь ничего общего с тем, с кем они разговаривают или с кем тусуются, но их эмоции иногда могут заставить их казаться менее приятными, чем они есть на самом деле.
Когда они попадают в одно из своих менее терпимых настроений, они не столько злые, сколько капризные. Одна вещь, с которой вы почти никогда не столкнетесь с Раком, - это откровенно подлое отношение.
Они скорее предпочтут поговорить о том, какие эмоции они испытывают в данный момент, и уйти оттуда - означает ли это задержаться в спальне или выразить эти эмоции плачем, - чем замолчать или выплеснуть это на вас. Они могут быть темпераментными, но все же стараются быть хорошими.
Лев (23 июля - 22 августа)
Лео настолько хорош, насколько это возможно, что звучит так, будто для них это отговорка, когда они ведут себя злыми, но на самом деле они действительно пытаются приложить усилия. Им нравится быть дружелюбными и хорошо проводить время с людьми, и они знают, что не могут этого сделать, если они злые.
Конечно, это не означает, что она вежлива до отказа или что она позволит кому угодно ходить по ней, потому что они могут. Лев может быть снисходительным и сострадательным, но в одном он не безобиден.
Попробуйте воспользоваться преимуществами Льва или вступить в бой с одним из них, и вы каждый раз будете проигрывать. У них нет терпения к людям, которые сознательно пытаются добиться от них успеха и могут простить большинство вещей, но не в том, что касается эмоциональных нападок на них или попыток выставить их в плохом свете; вот тогда вы увидите их злую сторону.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Для Девы быть милым - значит расслабиться и расслабиться, чтобы мелочи не задевали вас. И, к сожалению, они слишком сильно намотаны, чтобы делать это в течение длительного времени.
Эта встревоженная личность обычно приводит к тому, что они ведут себя как бы подло, даже если они не обязательно так стараются. Дева также может быть невероятно пассивно-агрессивной, поэтому, если они пытаются вести себя злыми, они не из тех, кто будет противостоять вам или делать что-то мелкое за вашей спиной.
Обычно они делают замечания, которые кажутся обращенными к вам, но вы не совсем уверены, злы они по отношению к вам или просто жалуются на что-то еще. В конце концов, вы получите подсказку.
Овен (21 марта - 19 апреля)
Проведите несколько минут с Овном, и вы поймете, почему все называют их пылкими. Они ничего не скрывают, потому что все знают, что разлитие вещей в бутылки только делает вас сварливым, и это просто таблетка, чтобы быть рядом.
И, конечно же, Овен не боится начинать драку, если знает, что это очистит воздух, чтобы они снова могли наслаждаться своим днем.
Овен знает, что они могут быть подлыми, но любит думать об этом как о напористости - просто злоба звучит так… злобно. Они добиваются своего, когда хотят, поэтому им незачем что-то обходить стороной, если в дальнейшем им придется проявить немного агрессии.
Однако у них нет времени на то, чтобы сражаться с вами вечно, поэтому ожидайте, что они скажут свое слово и продолжат свою жизнь, даже если это подло.
Козерог (20 декабря - 19 января)
Козерог чаще всего подлый, но именно то, как он это выражает, действительно сводит людей с ума. Вместо того, чтобы придерживаться одной тактики, они горячие и холодные, что только заставляет их казаться намного злее.
Вы можете увидеть много отчужденности, когда они злы, что обычно включает в себя хладнокровие, замораживание вас и даже блокировку в социальных сетях. Бррр!
С другой стороны, Козерог может иметь очень вспыльчивый нрав; настолько, что их даже можно назвать гневными. Когда они попадают в такое настроение, они будут действовать мстительно, будут противостоять вам в самые худшие моменты и заставят вас чувствовать себя ужасно - и все это несколькими снисходительными словами и сверкающими глазами.
Однако не позволяйте этой горячей и холодной манере ввести вас в заблуждение. Козерог точно знает, что делает, когда ведет себя плохо.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Скорпион, вероятно, самый подлый знак, которого вы встретите, поэтому будьте осторожны, когда вы рядом с ним. Их выбор, когда они хотят дать вам знать, что они недовольны вами, или когда они хотят наказать вас, - это то, насколько они могут стать холодными.
Они не боятся игнорировать вас, пока вы на коленях не извинитесь и не умоляете, даже если их гнев неуместен. Если вы не виноваты, они извинятся, но только после того, как вы объясните.
Скорпион также может быть мстительным, что делает невозможным разговаривать с ними и рассуждать с ними, пока они не успокоятся. Буря, которая приходит с их гневом и подлостью, - это то, чего вы, вероятно, никогда не увидите в другом человеке.
Они тоже это знают и часто позволяют вам увидеть частички своей проблемы в целом, прежде чем раскрыть ее, чтобы предупредить вас - и дать вам шанс все исправить.