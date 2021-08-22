Акулы съели кита на глазах у туристов
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Акулы съели кита на глазах у туристов

1:33:058/22/2021Фото: pxhere.com
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15-секундный ролик был снят у мыса Кейп-Код в Массачусетсе, как акулы атаковали мертвого горбатого кита.

акула
Большие белые акулы чаще всего встречаются у берегов Калифорнии, Южной Австралии и Южной Африки

На кадрах видео видно, как большая белая акула жует мертвого горбатого кита на глазах у туристов.

15-секундный ролик был снят у мыса Кейп-Код в Массачусетсе, что свидетели во время тура по наблюдению за китами назвали «поездкой за рекордсменами». Вторая  белая акула  тоже начала есть кита после прекращения съемок - и был описан как около 18 футов в длину, пишет express.co.uk.

Видео по ссылке.

Один турист объяснил: «Мы начали нашу поездку с того, что взглянули на кита, который, к сожалению, умер. Пока мы были там, на пир пришли две огромные белые акулы. Мы стояли в стороне, пока исследовательская группа собирала видео, на котором эти двое делают то, что делают акулы лучше всего».

Капитан Джон Гоггин, который руководил поездкой, сказал The Boston Herald: «Я впервые видел, как это происходит. Люди на борту были очень взволнованы. Было много криков «Боже мой! Вот это да!'"

Видео, размещенное в Facebook, было просмотрено более 30 000 раз.

Двое великих белых были описаны как «огромные».

Ежегодно во всем мире происходит более 100 нападений акул на людей.

Однако в большинстве случаев эти атаки не заканчиваются смертельным исходом.

От 30 до 50 процентов с участием больших белых акул.

В последние годы количество больших белых акул вдоль побережья Кейп-Код быстро увеличилось

В 2013 году заповедником атлантических белых акул было обнаружено только 11 особей, а в 2020 году - 118.

Большие белые акулы чаще всего встречаются у берегов Калифорнии, Южной Австралии и Южной Африки.

Горбатые киты чаще всего встречаются в северном полушарии, северной части Тихого океана и сезонно мигрируют на Гавайи, в Калифорнийский залив и Коста-Рику.

Капитан Джон Боутс предполагает, что горбатые киты чаще всего встречаются на Кейп-Коде с марта по ноябрь.

Находиться рядом с мертвым китом опасно. Центр прибрежных исследований рекомендует людям держаться подальше от хищников.

Центр прибрежных исследований в заявлении о мертвой туше во вторник заявил: «Условия могут быть более опасными, чем кажется, особенно если в этом районе находятся хищники, а прикасаться к морским млекопитающим запрещено законом даже после смерти».

Акулы также были замечены в Великобритании. В январе эксперты предупредили, что большие белые акулы «более чем вероятно» окажутся в британских водах после более чем 100 наблюдений.

Исследователь National Geographic профессор Яннис Папастаматиу сказал The Sun: «Британия, пожалуй, лучшее место в мире, чтобы увидеть гигантскую акулу, и порбигли довольно распространены в Великобритании.

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туристыакулакитыThe SunNational GeographicThe Boston HeraldДжон БоутсЯннис ПапастаматиуДжон Гоггин
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