Акулы съели кита на глазах у туристов

На кадрах видео видно, как большая белая акула жует мертвого горбатого кита на глазах у туристов.
15-секундный ролик был снят у мыса Кейп-Код в Массачусетсе, что свидетели во время тура по наблюдению за китами назвали «поездкой за рекордсменами». Вторая белая акула тоже начала есть кита после прекращения съемок - и был описан как около 18 футов в длину, пишет express.co.uk.
Один турист объяснил: «Мы начали нашу поездку с того, что взглянули на кита, который, к сожалению, умер. Пока мы были там, на пир пришли две огромные белые акулы. Мы стояли в стороне, пока исследовательская группа собирала видео, на котором эти двое делают то, что делают акулы лучше всего».
Капитан Джон Гоггин, который руководил поездкой, сказал The Boston Herald: «Я впервые видел, как это происходит. Люди на борту были очень взволнованы. Было много криков «Боже мой! Вот это да!'"
Видео, размещенное в Facebook, было просмотрено более 30 000 раз.
Двое великих белых были описаны как «огромные».
Ежегодно во всем мире происходит более 100 нападений акул на людей.
Однако в большинстве случаев эти атаки не заканчиваются смертельным исходом.
От 30 до 50 процентов с участием больших белых акул.
В последние годы количество больших белых акул вдоль побережья Кейп-Код быстро увеличилось
В 2013 году заповедником атлантических белых акул было обнаружено только 11 особей, а в 2020 году - 118.
Большие белые акулы чаще всего встречаются у берегов Калифорнии, Южной Австралии и Южной Африки.
Горбатые киты чаще всего встречаются в северном полушарии, северной части Тихого океана и сезонно мигрируют на Гавайи, в Калифорнийский залив и Коста-Рику.
Капитан Джон Боутс предполагает, что горбатые киты чаще всего встречаются на Кейп-Коде с марта по ноябрь.
Находиться рядом с мертвым китом опасно. Центр прибрежных исследований рекомендует людям держаться подальше от хищников.
Центр прибрежных исследований в заявлении о мертвой туше во вторник заявил: «Условия могут быть более опасными, чем кажется, особенно если в этом районе находятся хищники, а прикасаться к морским млекопитающим запрещено законом даже после смерти».
Акулы также были замечены в Великобритании. В январе эксперты предупредили, что большие белые акулы «более чем вероятно» окажутся в британских водах после более чем 100 наблюдений.
Исследователь National Geographic профессор Яннис Папастаматиу сказал The Sun: «Британия, пожалуй, лучшее место в мире, чтобы увидеть гигантскую акулу, и порбигли довольно распространены в Великобритании.