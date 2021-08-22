Тестирование слюны на коронавирус так же надежно, как и мазок из носа - исследование
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Тестирование слюны на коронавирус так же надежно, как и мазок из носа - исследование

1:00:348/22/2021Фото: pxhere.com
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С практической точки зрения слюна сопоставима с тампоном NP для тестирования на COVID-19 в амбулаторных условиях.

врач, тесты
Исследователи пришли к выводу, что анализы слюны выявляют 93% инфекций COVID-19 в амбулаторных условиях
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Поскольку это высокотрансмиссивный дельта-вариант вируса, вызывающий всплески COVID-19 в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, быстрое и доступное тестирование на COVID-19 и усиленная вакцинация являются ключевыми факторами в борьбе с распространением вируса. Носоглоточные (NP) мазки - длинные зонды медицинского назначения, используемые для сбора образцов из глубины носа и горла пациентов - являются золотым стандартом для диагностического тестирования COVID-19. Однако память о нехватке как специализированных мазков от NP в первые дни пандемии, так и давление на обученный медицинский персонал, необходимый для проведения тестов, указывают на необходимость более простого тестирования COVID-19.

В реальных испытаниях группа врачей-исследователей из Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) продемонстрировала, что тесты самостоятельно собранной слюны дают сопоставимые результаты с тестами, проведенными обученными медицинскими работниками с использованием мазков NP. Исследователи пришли к выводу, что анализы слюны выявляют 93% инфекций COVID-19 в амбулаторных условиях. Результаты, опубликованные в журнале Microbiology Spectrum. , могут помочь устранить узкие места тестирования, которые сдерживали тестирование COVID-19 с самого начала пандемии, пишет medicalxpress.com.

«Самостоятельный сбор слюны проще и удобнее, чем альтернатива тампонам NP, которые, помимо дискомфорта, также требуют наличия квалифицированного медицинского специалиста», - сказал автор-корреспондент Рами Арнаут, доктор медицинских наук, заместитель директора Лаборатории клинической микробиологии. BIDMC. «Помимо того, что это более удобный метод, наши результаты показывают, что сбор слюны также может быть столь же эффективным - даже в реальном мире, где нет ограничений в еде или питье до сбора слюны».

Арнаут и его коллеги получили два образца - один с помощью мазка из NP, другой слюны - от 385 пациентов, поступивших на тестирование на COVID-19 в BIDMC. Пациентам, ожидающим в очереди на тестирование NP, выдали стерильную чашку для сбора образцов и попросили предоставить образец слюны объемом 3 миллилитра. Образцы слюны обрабатывались либо без обработки, либо с консервантом, и все образцы были протестированы на двух разных платформах тестирования COVID-19.

Обнаружив, что вирусные частицы оставались стабильными как в обработанных, так и в необработанных образцах слюны в течение как минимум 24 часов, исследователи продемонстрировали высокую согласованность или согласованность между тестированием слюны и тестом NP. То есть в 93 процентах случаев результаты оказались одинаковыми. Из 385 взятых образцов только девять имели несоответствующие результаты между результатами анализа NP и слюны. Большинство несоответствий имели место при очень низкой вирусной нагрузке, что делало их клинически менее тревожными, а слюна выявляла столько же инфекций, сколько NP пропустила, и наоборот.

Арнаут и его коллеги сообщили, что чувствительность теста NP была все еще немного выше, чем у теста слюны, при этом тестирование NP могло обнаруживать вирусные частицы в более низких концентрациях. Однако исследователи обнаружили, что анализ слюны все еще может выявить 90 процентов инфекций COVID-19, и пришли к выводу, что небольшая потеря чувствительности перевешивается простотой и безопасностью самостоятельного сбора.

«Мы продемонстрировали, что с практической точки зрения слюна сопоставима с тампоном NP для тестирования на COVID-19 в амбулаторных условиях», - сказал Арнаут, который также является доцентом патологии Гарвардской медицинской школы.

Результаты исследования были объявлены одновременно с ретроспективой и анализом от первого лица, опубликованными в Журнале клинической микробиологии, в котором Арнаут подробно описывает совместные усилия с открытым исходным кодом, которые он координировал для решения проблемы нехватки мазков, которая препятствовала способности страны тестировать и отслеживать распространение COVID-19 в первые дни пандемии и детализировать извлеченные уроки. Более ранние усилия команды по стимулированию разработки новых конструкций мазков для NP, которые можно было бы производить быстро и в большом количестве, привели к созданию четырех прототипов, напечатанных на 3D-принтере, которые прошли клинические испытания.. Четыре прототипа тампона были выбраны из более чем 100 дизайнов тампонов, сделанных из 45 различных материалов, представленных 23 компаниями, лабораториями и отдельными лицами по всей стране для оценки BIDMC.

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