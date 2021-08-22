Самые ранние признаки болезни Паркинсона: эти симптомы будут прогрессировать
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые ранние признаки болезни Паркинсона: эти симптомы будут прогрессировать

2:30:538/22/2021Фото: pxhere.com
0

Тремор считается ключевым признаком болезни. При треморе возникают постоянные подергивания или тряски рук, ног или подбородка.

женщина, часы
Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее состояние, при котором сигналы, передаваемые между мозгом и нервной системой, нарушаются

Болезнь Паркинсона не всегда влияет на движения, и поэтому ранние предупреждающие признаки заболевания могут быть обнаружены не только в движении, но и в других частях тела. Фактически, существует множество ранних признаков, влияющих на ряд частей тела.

Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее состояние, при котором сигналы, передаваемые между мозгом и нервной системой, нарушаются. Это вызывает ряд нарушений, многие из которых связаны с движением. Поначалу симптомы часто неуловимы, но по мере прогрессирования заболевания они становятся довольно выраженными, пишет express.co.uk.

Каковы шесть ранних предупреждающих признаков этого состояния?

Тремор

Тремор считается ключевым признаком болезни.

При треморе возникают постоянные подергивания или тряски рук, ног или подбородка. Тремор может начинаться постепенно, иногда с едва заметного тремора, который может быть только в одной руке.

Трудности при ходьбе

Ходьба человека может незаметно измениться.

Человек может начать ходить намного медленнее или волочить ноги во время ходьбы.

Это часто называют «шаркающей походкой». Также при ходьбе руки могут меньше раскачиваться.

Тесный или мелкий почерк

Когда у человека начинает развиваться аномально маленький или даже сжатый почерк, это может быть признаком болезни Паркинсона.

Это состояние известно как микрография, и врачи связывают его с заболеваниями, влияющими на нервную систему, или нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Паркинсона.

Потеря запаха

Когда человеку кажется, что у него больше проблем с запахом пищи или если обоняние изменилось, это может быть признаком болезни Паркинсона.

Это заболевание, известное как гипосмия, возникает, когда кто-то теряет способность обонять. Потеря обоняния - один из самых заметных симптомов болезни Паркинсона.

Замораживание

Это когда человек чувствует, как будто его ноги приклеены к земле, особенно при повороте или изменении направления.

Замерзание также возникает, когда человек чувствует, что его нижняя половина застряла, но верхняя половина может двигаться.

Замораживание также влияет на такие действия, как говорение или повторяющиеся движения, например письмо.

Маскировка лица

Выражение лица связано с тонкими, сложными мышечными движениями. Если выражение лица человека становится более серьезным, подавленным или безумным, это может быть симптомом болезни Паркинсона.

Маскировка лица связана с брадикинезией. Мышцы лица двигаются медленнее или жестче, чем обычно, и люди могут также медленнее моргать глазами.

Клиника Мэйо сказала: «Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое влияет на движение.

«Симптомы начинаются постепенно, иногда с едва заметного тремора одной руки.

«Тремор является обычным явлением, но это заболевание также часто вызывает скованность или замедление движений.

«На ранних стадиях болезни Паркинсона ваше лицо может практически не выражать никаких эмоций.

«Ваши руки могут не раскачиваться при ходьбе. Ваша речь может стать тихой или невнятной. Симптомы болезни Паркинсона ухудшаются по мере того, как ваше состояние со временем прогрессирует».

В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Врачи объяснили, почему люди повторно заражаются коронавирусом
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Путин уволил Васильеву: стали известны важные детали
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
заболеваниесимптомыболезнь паркинсонаранние признаки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть эти признаки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самые ранние признаки болезни Паркинсона: эти симптомы будут прогрессировать
2:30:53 8/22/2021
Самые ранние признаки болезни Паркинсона: эти симптомы будут прогрессировать
Рейтинг самых красивых и злых знаков зодиака озвучили астрологи
2:00:30 8/22/2021
Рейтинг самых красивых и злых знаков зодиака озвучили астрологи
Акулы съели кита на глазах у туристов
1:33:05 8/22/2021
Акулы съели кита на глазах у туристов
Тестирование слюны на коронавирус так же надежно, как и мазок из носа - исследование
1:00:34 8/22/2021
Тестирование слюны на коронавирус так же надежно, как и мазок из носа - исследование
Назван способ созревания томатов позднего плодоношения
12:30:00 8/22/2021
Назван способ созревания томатов позднего плодоношения
Капуста на зиму: 3 лучших рецепта засолки
11:20:50 8/21/2021
Капуста на зиму: 3 лучших рецепта засолки
Рак, Дева и Козерог остро захотят побыть в одиночестве в дни Голубой Луны в Полнолуние с 21 августа по 23 августа 2021 года
11:10:12 8/21/2021
Рак, Дева и Козерог остро захотят побыть в одиночестве в дни Голубой Луны в Полнолуние с 21 августа по 23 августа 2021 года
Рыбак поймал ультра-редкого краба, похожего на пирожное
11:00:48 8/21/2021
Рыбак поймал ультра-редкого краба, похожего на пирожное
Привычка пить алкоголь дает шанс дожить до 90 лет: результаты исследования
10:59:09 8/21/2021
Привычка пить алкоголь дает шанс дожить до 90 лет: результаты исследования
Статины: лучшее и худшее время дня для приема статинов - исследование
10:52:28 8/21/2021
Статины: лучшее и худшее время дня для приема статинов - исследование