Самые ранние признаки болезни Паркинсона: эти симптомы будут прогрессировать

Болезнь Паркинсона не всегда влияет на движения, и поэтому ранние предупреждающие признаки заболевания могут быть обнаружены не только в движении, но и в других частях тела. Фактически, существует множество ранних признаков, влияющих на ряд частей тела.
Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее состояние, при котором сигналы, передаваемые между мозгом и нервной системой, нарушаются. Это вызывает ряд нарушений, многие из которых связаны с движением. Поначалу симптомы часто неуловимы, но по мере прогрессирования заболевания они становятся довольно выраженными, пишет express.co.uk.
Каковы шесть ранних предупреждающих признаков этого состояния?
Тремор
Тремор считается ключевым признаком болезни.
При треморе возникают постоянные подергивания или тряски рук, ног или подбородка. Тремор может начинаться постепенно, иногда с едва заметного тремора, который может быть только в одной руке.
Трудности при ходьбе
Ходьба человека может незаметно измениться.
Человек может начать ходить намного медленнее или волочить ноги во время ходьбы.
Это часто называют «шаркающей походкой». Также при ходьбе руки могут меньше раскачиваться.
Тесный или мелкий почерк
Когда у человека начинает развиваться аномально маленький или даже сжатый почерк, это может быть признаком болезни Паркинсона.
Это состояние известно как микрография, и врачи связывают его с заболеваниями, влияющими на нервную систему, или нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Паркинсона.
Потеря запаха
Когда человеку кажется, что у него больше проблем с запахом пищи или если обоняние изменилось, это может быть признаком болезни Паркинсона.
Это заболевание, известное как гипосмия, возникает, когда кто-то теряет способность обонять. Потеря обоняния - один из самых заметных симптомов болезни Паркинсона.
Замораживание
Это когда человек чувствует, как будто его ноги приклеены к земле, особенно при повороте или изменении направления.
Замерзание также возникает, когда человек чувствует, что его нижняя половина застряла, но верхняя половина может двигаться.
Замораживание также влияет на такие действия, как говорение или повторяющиеся движения, например письмо.
Маскировка лица
Выражение лица связано с тонкими, сложными мышечными движениями. Если выражение лица человека становится более серьезным, подавленным или безумным, это может быть симптомом болезни Паркинсона.
Маскировка лица связана с брадикинезией. Мышцы лица двигаются медленнее или жестче, чем обычно, и люди могут также медленнее моргать глазами.
Клиника Мэйо сказала: «Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее заболевание нервной системы, которое влияет на движение.
«Симптомы начинаются постепенно, иногда с едва заметного тремора одной руки.
«Тремор является обычным явлением, но это заболевание также часто вызывает скованность или замедление движений.
«На ранних стадиях болезни Паркинсона ваше лицо может практически не выражать никаких эмоций.
«Ваши руки могут не раскачиваться при ходьбе. Ваша речь может стать тихой или невнятной. Симптомы болезни Паркинсона ухудшаются по мере того, как ваше состояние со временем прогрессирует».